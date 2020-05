El presidente Donald Trump ofreció comentarios sobre el desarrollo de las vacunas este viernes y anunció una asociación público-privada para desarrollar la vacuna contra el coronavirus “para fin de año si podemos”, indicó.

Este anuncio forma parte de la llamada operación ‘Warp Speed’ (‘Velocidad de la luz’), con la intención de que la vacuna esté lista antes del próximo año.

“Este es un esfuerzo diferente a todo lo que ha visto nuestro país desde el proyecto de Manhattan… nadie ha visto algo como lo que estamos haciendo ahora en nuestro país desde la Segunda Guerra Mundial. Es increíble”,aseguró el presidente al presentar la operación ‘Warp Speed’ ante los medios en la Casa Blanca.

“El trabajo de vacunas parece MUY prometedor, antes de fin de año”, tuiteó Trump el jueves.

Tener una vacuna contra COVID-19 lista para enero es un objetivo difícil, pero una de las máximas autoridades de salud de Estados Unidos se está preparando para un vasto experimento que determine pronto si alguna es efectiva, según reseñó The Associated Press.

Al menos cuatro o cinco posibles vacunas “se ven prometedoras” en pruebas de laboratorio y una o dos estarán listas para pruebas a gran escala en julio, con otras dos a seguir, dijo a The Associated Press el director de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas en inglés), Francis Collins.

