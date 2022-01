“Está bien, me encantó el programa de esta noche @pontevedra_concerthall en Jacksonville. Muy buena audiencia. Mucha positividad… No tenía idea de que hice un set de dos horas esta noche. Estoy de vuelta en la comedia como cuando tenía 26 años. Creo que estoy encontrando mi nueva voz y amando cada momento”, escribió horas antes de ser encontrado muerto.

“Hoy temprano, los agentes fueron llamados al Ritz-Carlton Orlando, por un hombre que no respondía en una habitación. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado fallecido en lugar. Los detectives no encontraron signos de uso de drogas”, dijeron las autoridades según Infobae.

Tuvo mucho éxito en el cine y la televisión

Durante otros cuatro año, el actor y comediante interpretó su papel en el reboot de Netflix “Fuller House”, que finalizó en 2020, apunta Infobae. Además de su icónico papel, Saget también presentó por años el programa “America’s Funniest Home Videos”.

Tuvo muchas apariciones en cine y televisión, entre las que destacan, “Entourage”,“How I Met Your Mother”, “Raising Dad”, ““Half Baked”, “Farce of the Penguins”, y “Surviving Suburbia”. Para los últimos años de su carrera, el comendiate inicio su propio podcast titulado “Bob Saget’s Here for You”.