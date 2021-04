El presidente Joe Biden retirará todas las tropas de Afganistán en los próximos meses, informó el diario The Washington Post.

Biden retirará el resto de las tropas de Afganistán antes de conmemorar los ataques del 11 de septiembre.

El prestigioso diario asegura que Biden haría el anuncio mañana miércoles.

Sería una histórica decisión. El presidente Joe Biden retirará todas las tropas de Afganistán antes de conmemorar la tragedia del 11 de septiembre, reveló el diario The Washington Post este martes.

El presidente Biden retirará todas las tropas estadounidenses de Afganistán durante los próximos meses, dijeron personas familiarizadas con los planes, completando la salida militar para el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 que llevaron a Estados Unidos a su guerra más larga, reseñó The Washington Post.

Se espera que Biden haga el anuncio el miércoles

La decisión, que se espera que Biden anuncie el miércoles, mantendrá a miles de fuerzas estadounidenses en el país más allá de la fecha límite de salida del 1 de mayo que la administración Trump negoció el año pasado con los talibanes, según una persona familiarizada con el asunto, que al igual que otros habló bajo condición de anonimato para poder describir planes que aún no son públicos, indicó el mencionado periódico.

Aunque los talibanes se han comprometido a renovar los ataques contra el personal de Estados Unidos y la OTAN si las tropas extranjeras no salen antes de la fecha límite, no está claro si los militantes cumplirán con esas amenazas dado el plan de Biden para una retirada gradual entre ahora y septiembre, apuntó The Washington Post.