Las declaraciones de Biden, impactaron a los presentes debido a que constantemente señaló que lucharía porque no lo “callaran” y que mostraría el coraje que varios presidentes republicanos, no han tenido. En la conferencia de prensa, el presidente Biden informó que doblará sus fuerzas para que el Senado lo escuché y aprueben la ley de libertad del voto, que se ha convertido en un tema polémico para los republicanos.

“¡Estoy cansado de estar callado!”, exclamó el presidente de los Estados Unidos ganándose el aplauso de los presentes. Biden, quien se ha convertido en una figura polémica tras los proyectos que ha deseado aprobar, llamó a las multitudes para no seguir con los errores del pasado y señaló que se debe proteger a la democracia. Archivado como: Biden pide proteger democracia

Biden le dijo a una multitud en Atlanta reunida en los terrenos del Morehouse College y la Universidad Clark Atlanta que había tenido conversaciones tranquilas con los senadores durante meses sobre los dos proyectos de ley, una falta de progreso que le ha generado críticas de los activistas de su propio partido, informó The Associated Press.

Biden daba así un paso más en su denuncia de que la oposición en el Partido Republicano está preparando el terreno para dificultar el voto en los próximos ciclos electorales y, potencialmente, dar así la vuelta a un resultado que no les favorezca en las legislativas de este año y las presidenciales de 2024, señaló la agencia Efe.

¿Un bloqueo de votos?

Por primera vez, el presidente Biden abogó directamente por eliminar el dispositivo de bloqueo de votos del Senado llamado obstruccionismo para debatir y votar sobre la legislación electoral y de derechos de voto. Aunque su enfoque atrae más atención nacional sobre el debate que se avecina, no está claro qué impacto tendrá su nuevo fuego, señaló The Associated Press.

Las reglas actuales requieren 60 votos para promover la mayoría de la legislación, un umbral que los demócratas del Senado no pueden alcanzar solos porque solo tienen una mayoría de 50 a 50 con la vicepresidenta Kamala Harris para romper los empates, informó AP. Los demócratas están luchando para hacer realidad el derecho al voto y, se dio a conocer que los republicanos se oponen al proyecto de ley del derecho al voto.