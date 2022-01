En el servicio fúnebre, uno de los demócratas más esperados fue el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El exmandatario, conmemoró el sábado al difunto líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, como un hombre “que hizo las cosas” y que marcó una diferencia en el partido donde colaboraron, informó The Associated Press.

Biden Obama asisten funeral: ¿Cómo lo catalogó Obama?

Durante su discurso, Obama señaló que una de las características de Harry Reid es que siempre fue un luchador y persistente, por lo que siempre había guiado a los demás con buenos consejos e iniciativas. Obama, también mencionó que al exsenador no le gustaban los farsantes y mucho menos, con personas vanidosas.

“Ser duro, ser un luchador fue una de las características de la firma de Harry”, dijo Barack Obama , en el servicio en Las Vegas e informó The Guardian. “No creía en teorías altisonantes o ideologías rígidas. Harry sabía quién era. En una ciudad obsesionada con la apariencia, Harry tenía un déficit de vanidad. No le gustaban los farsantes. No le gustaba la grandilocuencia”, aseguró el expresidente. Archivado como: Biden Obama asisten funeral