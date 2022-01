Además, Trump no aceptó la responsabilidad de incitar a la multitud ese día. En cambio, en una de varias declaraciones el jueves, dijo que Biden estaba tratando de “dividir aún más a Estados Unidos. Este teatro político es solo una distracción”, aseguró el político e informó The Associated Press. La respuesta de Biden, ha provocado una polémica en redes sociales donde usuarios se han manifestado en su contra. Archivado como: Trump ataca Biden 2022

Pero, las sorpresas no acaban en torno a Trump y su respuesta a Biden. En un segundo comunicado, dio la estocada final en contra del demócrata señalando que su partido se estaba adueñando del congreso y que tenían la culpa en diversas situaciones que han puesto en ‘jaque’ al país. Donald Trump, expresó que no solo habían difundido mentiras sobre él, sino que también sobre Rusia.

¿Qué dijo Biden?

Tras las furiosas declaraciones de Donald Trump, Biden publicó en redes sociales parte del discurso que ofreció el día de hoy y destacó que ‘no puedes amar a tu país solo cuando ganas’, en clara referencia a las acusaciones de Donald Trump por las elecciones del 2020 y los actos ocurridos el seis de enero del año pasado.

“No puedes amar a tu país solo cuando ganas. No se puede obedecer la ley solo cuando es conveniente. No puedes ser patriota cuando aceptas o permites mentiras.”, escribió Biden en un tuit a través de redes sociales. “Aquí está la verdad: el ex presidente de los Estados Unidos ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020.”, expresó Biden.