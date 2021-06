Entre ellos haber conseguido rebajar los casos de la enfermedad en un 90 % desde comienzos de año, apunta Efe. Además, dijo que no será posible alcanzar el “audaz” objetivo marcado en marzo por Biden de tener al 70 % de los adultos de Estados Unidos con al menos una dosis para el 4 de julio, pero si reveló que se necesitaría.

El gobierno de Biden dijo que la meta de vacunación no será alcanzada en gran medida debido a los bajos niveles de inoculación entre los más jóvenes, según Efe. En una rueda de prensa, el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra la COVID-19, Jeff Zients, destacó los “asombrosos” logros alcanzados.

“La realidad es que muchos jóvenes estadounidenses han sentido que la COVID-19 no es algo que les impacta y han estado menos interesados en ser vacunados”, remarcó sobre la poca motivación entre los más jóvenes para obtener la vacuna contra el coronavirus.

De acuerdo con The Associated Prees, los jóvenes han mostrado tener menos probabilidades de recibir una vacuna cuando esté disponible para ellos. La Casa Blanca dijo que cumplir con el objetivo de vacunación de Biden es menos importante que el ritmo de la reapertura de la nación.

Otra meta que Biden podría no cumplir

La tasa nacional de nuevas vacunaciones ha disminuido vertiginosamente durante el último mes, a pesar de que están más disponibles, señala The Associated Press. Estados Unidos probablemente no cumplirá su meta de exportar 80 millones de vacunas contra el COVID-19.

Lo anterior, para fines de junio debido a obstáculos regulatorios y otros problemas, reconocieron funcionarios el lunes al anunciar planes de compartir las inyecciones globalmente. La Casa Blanca anunció las cifras finales de exportación de vacunas.