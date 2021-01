Rochelle Walensky, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dijo que uno de los mayores problemas que tienen es que no puede decir “cuántas vacunas” tienen.

Fauci afirmó en una entrevista con la revista New England Journal of Medicine que no quieren que al principio la mayoría de las personas que reciban la vacuna sean “personas blancas de clase media”.

“Lo que realmente se quiere es que (la vacuna) llegue a las personas que son realmente más vulnerables. Se quiere hacer llegar a todo el mundo, pero no se quiere tener una situación en la que las personas que realmente lo necesitan, debido a su lugar de residencia, a su situación económica, no tengan acceso a la vacuna”, dijo.

Incluso pidió que se respetara “”la indecisión de la población minoritaria” frente a la vacuna que, aseguró, siguen “contando la historia de Tuskegee”, esto en un estudio efectuado en esa ciudad.

Ahí el Servicio de Salud Pública observó un gran progreso de la sífilis entre casi 400 negros pobres en Alabama a lo largo de 40 años, entres los años 1932 a 1972.

Los sujetos no fueron avisados de que habían sido contagiados por la enfermedad venérea y nunca fueron atendidos, aunque sí fueron sometidos a pruebas médicas gratuitas, recibieron alimentos y cobertura de gastos fúnebres.

Este martes, el Gobierno de Joe Biden anunció que comprará 200 millones de vacunas adicionales de las dos farmacéuticas Pfizer y Moderna, para el coronavirus que han recibido autorización para uso de emergencia en el país.

