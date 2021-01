Goya Foods silencia a su presidente ejecutivo, Robert Unanue por defender teoría conspirativa de Donald Trump

Prácticamente opinó que elecciones presidenciales que ganó Joe Biden fueron amañadas

En reacción la empresa ordenó que no podrá hablar a los medios sin el permiso del consejo de dirección

Goya Foods silenció a su presidente ejecutivo, Robert Unanue, después que defendiera en unas declaraciones a Fox la teoría conspirativa del expresidente Donald Trump de que las elecciones presidenciales fueron amañadas, informaron medios locales como CNN y la agencia EFE.

Coincidiendo con la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el pasado día 20, Unanue aseguró al canal Fox que la victoria de Biden no había sido verificada.

Fueron ejecutivos del Consejo de Administración de la empresa de alimentación hispana, quienes determinaron esta decisión contra el presidente ejecutivo de Goya Foods.

Imagen tomada de Twitter @elnuevoherald

“Creo que esta es una misión cumplida por el sindicato, la asociación, el conglomerado de las redes sociales, las grandes tecnológicas, los grandes medios y el gran Gobierno para marcar el comienzo de un nuevo orden mundial”, dijo Unanue

Y agregó: “La guerra viene ahora que el presidente se va, todavía van a ir contra los Estados Unidos, la clase trabajadora”.

Unanue hacía referencia a las teorías conspirativas que han encontrado eco en numerosos círculos conservadores del partido republicano y que sostienen sin ninguna prueba que el Partido Democrático favoreció el fraude electoral.

Según una fuente cercana a lo ocurrido, citada por el diario New York Post, Robert Unanue, el presidente de Goya Foods no podrá hablar a los medios sin el permiso del consejo de dirección, luego de la declaración del caso Donald Trump.

En declaraciones a ese mismo periódico, Unanue confirmó que ya no hablará públicamente sobre política o religión, pero no mencionó directamente la decisión del Consejo de Administración.

“Independientemente, he tomado la decisión de rebajar la tensión y de evitar hablar de política y religión (…). Me doy cuenta de lo importante que es por los diversos puntos de vista de la compañía y de nuestro mercado”, dijo al New York Post.