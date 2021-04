Tracy Smith le preguntó también al abogado si existe una investigación sobre sus finanzas por parte del Departamento de Justicia, a lo que respondió que está cooperando completamente: “Y estoy absolutamente seguro, 100% seguro, de que al final de la investigación, se me absolverá de cualquier delito ” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Dijiste que tu padre siempre veía lo bueno en ti a través de todo esto. ¿Hubo alguna vez en que pensaste, está bien, no hay manera, él se va a dar por vencido conmigo? ¿Lo has hecho ahora?”, preguntó Smith al hijo de Biden, a lo que respondió: “Nunca. Nunca. Ni una vez”.

“Fue lo último que me dijo: ‘Cosas hermosas'”. La muerte de Beau conmovió a toda la familia Biden, pero la forma en que Hunter lidió con su dolor fue noticia cuando comenzó a salir con la viuda de su hermano, lo que le trajo un sinnúmero de críticas.

“Y estábamos juntos, tratando de hacer lo correcto. Y ese dolor se convirtió en la esperanza de un amor que tal vez podría reemplazar lo que perdimos. Y no funcionó. No funcionó “, dijo un muy emocionado Hunter Biden en esta reveladora entrevista.

Ante esta situación, Tracy Smith le preguntó cuál fue la reacción de la gente cuando inició una relación con la viuda de su hermano: “Creo que la gente estaba confundida. Y lo entiendo. Quiero decir, realmente lo entiendo. Para mí, no es algo que sea difícil de explicar porque surgió de un dolor realmente abrumador que ambos teníamos”.

Después de hacer esta confesión, el hijo de Biden fue cuestionado por la periodista, quien le preguntó si perdió negocios por esta relación y si tuvo que renunciar al Programa Mundial de Alimentos: “Tomé muchas decisiones que probablemente no debería haber tomado. Hubo mucha más compasión y comprensión por parte de la gente que me conocía, pero también fue un momento horrible”.

También, el hijo del actual presidente de EE.UU. fue acusado de no haber tenido trabajo hasta que Biden se convirtió en vicepresidente y haber hecho una fortuna en países como Ucrania, China y Moscú. Su consumo de cocaína también salió a relucir.

Ya casi para concluir con esta entrevista, Tracy Smith le preguntó a Hunter si cree que cometió un error al tomar un lugar en ese tablero: “No, no creo que haya cometido un error al tomar el lugar en el tablero. Creo que cometí un error al subestimar la forma en que se usaría en mi contra”.

Está en reconstrucción

Para concluir, el hijo de Biden asegura que permanece sobrio desde que se casó con la productora de cine sudafricana Melissa Cohen en mayo de 2019. También, afirmó que él y su padre hablan todas las noches: “Por cierto, no solo me habla todas las noches, él llama a cada una de mis hijas y habla con cada una todos los días. Y yo sé que él me habla, y sé que él habla con mi hermana”. Las cosas hermosas.

