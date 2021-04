El padre Alberto Cutié presenta a sus hijos y es criticado

Alberto celebra 12 años de matrimonio junto a su esposa Ruhama A través de las redes sociales, el padre Alberto Cutié, presenta a su familia, ya que se encuentra de fiesta por cumplir 12 años de casado con su esposa Ruhama, el sacerdote es un personaje reconocido en los EE.UU. por su trabajo en los medios de comunicación. Anteriormente se dio a conocer la salida del sacerdote de 51 años de edad, de la Iglesia católica , donde estuvo por 15 años, luego de que se compartiera unas fotos donde se observaba a la pareja besándose en una playa, el cual puso en evidencia que Alberto Cutié había roto su celibato, según People en Español. El padre Alberto presenta a su esposa e hijos Fue en la cuenta oficial de Instagram de People en Español, donde compartieron un video, de una entrevista que tuvieron con Alberto y su familia, tras estar celebrando 12 años de casados, y donde aprovechan para hablar de sus hijos y de su regreso a la televisión. “¡El padre Alberto y Ruhama Cutié celebran 12 años de matrimonio! Por primera vez, la pareja abre las puertas de su casa en el sur de la Florida para hablar en exclusiva de su vida rodeados por sus hijos, y del regreso del padre Alberto a la televisión. “Suena como sacrilegio, pero lo voy a decir: Siempre he dicho que Dios me ha dado dos Salvadores, Jesús y mi esposa, porque los dos me salvaron”, dijo en exclusiva”, así acompañaron la publicación.

El padre Alberto fue criticado En la publicación donde el puertorriqueño presenta a su familia varios usuarios enviaron sus comentarios criticando al sacerdote por no quitarse la vestimenta: “Se debió quitar la ropa de sacerdote, ¿un sacerdote besándose con una mujer?”, “Que horror que haga lo que se le pegue la gana, pero que se quite esa vestimenta”. “Ese señor no es sacerdote para que use esa vestimenta. Ya no hay respeto de nada que le cuesta ser un hombre con su mujer pecadora por cierto por haberse metido con un sacerdote … Peores cosas se verán Dios nos ayude a soportar tanta burla y blasfemia en contra de la Iglesia Católica”, comentaron los usuarios.

El sacerdote le abrió las puertas de su casa a la revista de People en Español, en donde decidió contar un poco de su vida personal, sobre su esposa, sus hijos, y su regreso a la televisión, y recuerda como fue su salida de la Iglesia Católica, por romper su celibato. "El día que salieron las fotos fue para mí muy liberador poder decir: 'Sí, estoy enamorado, esto pasó. Todo fue en el tiempo de Dios. Para Ruhama la experiencia fue diferente porque Ruhama no era una persona pública y la empujaron a la luz pública antes de que ella estuviera lista", dijo el padre.

En la entrevista la esposa de Alberto, Ruhama Canellis de 47 años recuerda que fue atacada, antes de casarse con el puertorriqueño, por ser una mujer divorciada y además ser una madre soltera que habría seducido a un sacerdote, así lo platica para la revista: ""Realmente fue muy duro porque dijeron cosas que no eran verdad. Yo estaba pensando que me podían hasta matar, estaba sufriendo muchísimo porque no sabía qué podía pasar con mi hijo, que estaba en un colegio católico", dijo la esposa sobre su hijo Christian.

Actualmente el padre Alberto vive con su esposa Ruhama y sus tres hijos Christian, de 26 años; Camila de 10 y Alberto, de 8 años edad, donde afirman que los fines de semana se quita el atuendo de sacerdote para salir a jugar junto a su familia y su perro mascota. "Es un líder no solamente religioso, sino también en la casa. Él siempre ha sido muy buen papá, buen esposo, buen amigo", dice su esposa, tras estar con el por 12 años, donde se ha sabido sobreponer de todas las adversidades que les ha puesto la vida.

Luego de las críticas recibidas por personas que pensaban que la pareja no iba a durar tanto tiempo, hoy en día el padre y su esposa se encuentran más fortalecidos que nunca: "No importa lo que la gente diga, lo importante es lo que Dios piensa de uno y él conoce nuestro corazón. Lo que quiero es llegar al cielo con mi familia y tratar de ser lo mejor posible", afirma su esposa. También el padre Alberto Cutié, confirma que hubiera sido una vida vacía, si no hubiera estado casado con su esposa, que en estos años de matrimonio se han complementado el uno con el otro: "Hubiese sido una vida incompleta", dijo el sacerdote.

Luego de estar once años alejado de la televisión, el sacerdote quien es autor del libro Dilema donde hace años lo presentó en el programa Padre Alberto, para después hacer su debut en inglés con su show Father Albert, hoy en día el padre ha regresado a la televisión en Hablando claro con el Padre Alberto. "Es un show que trata sobre los temas importantes para la comunidad en este momento difícil: tu familia, tu vida, tu matrimonio, tu trabajo. Trato de traer a los mejores expertos para tratar todos esos temas y lo veo como un show de autoayuda. Siento que nunca dejé la televisión", dijo Alberto.

Luego de confesar en el año de pandemia del coronavirus, el padre estuvo un año con la cadena de Univisión haciendo radio, el sacerdote habla que en estos 12 años de estar casado ha sido un tiempo muy especial: "Cumplimos 12 años en junio". "Ahora estamos viendo cómo nuestros niños están creciendo, ayudando a la gente en la parroquia juntos y viendo cómo está la situación de la pandemia, que ha sido bastante duro en la iglesia para nosotros. Pero gracias a Dios estamos muy bien, muy contentos de que Alberto está otra vez en la televisión", dijo su esposa.

"Christian está estudiando producción de video y música y no puedo creer todavía que tiene 26 años. Cuando nos casamos tenía 14. Ahora Camila tiene 10, está en cuarto grado", cuenta Ruhama sobre sus tres hijos. Mientras el sacerdote dice "Después de dejarlos en el colegio, Ruhama y yo pasamos nuestro ratito juntos, desayunamos y a mí me toca irme a la televisión, a la parroquia. Es fascinante porque he pasado toda mi vida haciendo varias cosas a la vez. Ahora tengo la esposa, los hijos y también todo lo demás".