Biden anunciaría este jueves acción ejecutiva sobre armas

Biden tenía pensado darle prioridad a la ley de infraestructura, pero los tiroteos colocaron de nuevo sobre la mesa el debate sobre la ley de armas. Aun no queda claro que el presidente pueda conseguir aprobar una legislación más estricta sobre armas a través del Senado, por lo que está dispuesto a usar la acción ejecutiva de ser necesario.

Poco se conoce sobre las nuevas resoluciones. Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca , dijo este miércoles que Biden hablaría mañana sobre las armas de fuego en Estados Unidos. No dio detalles sobre la orden ejecutiva, pero algunos medios ya han adelantado las medidas que podría anunciar.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncie este jueves una acción ejecutiva sobre el control de armas en el país con el objetivo de frenar la violencia armada, según dijo a The Hill una fuente anónima que está relacionada con el asunto.

Los dos proyectos aprobados en la Cámara Baja no gozan de la misma receptividad en el Senado. En esta instancia, el proyecto necesitarían 60 votos para poder ser aprobados. Es decir, que los demócratas deberán votar en masa y convencer a 10 republicanos para que se sumen a ellos.

Según informó Politico, las nuevas acciones de la administración irían dirigidas a restringir las llamadas armas fantasmas, aunque los dos proyectos de ley sobre armas de fuego que la Cámara de Representantes aprobó en marzo no tocan el tema. También se ha hablado sobre la posibilidad de instaurar políticas más estrictas sobre el uso de armas y verificaciones de antecedentes.

¿Qué es un arma fantasma?

En febrero, algunos defensores contra las armas de fuego que asistieron a reuniones con funcionarios de Biden dijeron a The Hill que se podrían eliminar las armas fantasma por medio de una orden ejecutiva; pero ¿Qué es un arma fantasma?

Se trata de armas que están disponibles para la compra con alguna de estas características: no cuentan con verificación de antecedentes, o no cuentan con un número de serie, pueden no estar terminadas por completo o puede faltarles alguna pieza.