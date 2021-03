Uno de los perros del presidente Biden hizo popó en un pasillo de la Casa Blanca

“Había caca de perro en el suelo. No está claro qué perro fue el responsable”, dijo la reportera

Apenas el lunes, Major, el perro más joven del presidente, estuvo involucrado en otro incidente cuando mordió un empleado en el jardín sur de la Casa Blanca

No es primera vez que los perros de la pareja presidencial causan revuelo. Ya se han reportado algunos incidentes de mordidas, pero en esta oportunidad se dio a conocer que un perro del presidente Biden había hecho popó en el pasillo de la Casa Blanca.

Este miércoles, uno de los perros del presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden depositó sus necesidades en un lugar un tanto inapropiado, justo en el pasillo fuera de la Sala de Recepción Diplomática, al lado del Jardín Sur de la Casa Blanca, pero ¿Cómo lo supo la prensa?

Perro de Biden hace popó en el pasillo de la Casa Blanca

El desafortunado incidente ocurrió cerca de las 10 y media de la mañana cuando los reporteros que acompañarían a la primera dama, Jill Biden, en un viaje notaron la materia fecal marrón apostada en el pasillo alfombrado de rojo mientras esperaban para ser escoltados, informó AP.

“Mientras el grupo de periodistas se reunía para subir a las camionetas en la entrada de South Lawn, Champ y Major fueron vistos en el pasillo afuera de las puertas de Palm Room frente a la Sala Diplomática”, dijo una periodista a The New York Post. “Había caca de perro en el suelo. No está claro qué perro fue el responsable”, agregó.