Página

1 de 4

“Baby Andrew” es la persona más buscada por la Policía del sur de Florida.

Hace una semana que su padre lo secuestró tras asesinar a su madre.

El hombre, Ernesto Caballeiro también habría matado a dos familiares más.

Con menos de un mes de vida, “Baby Andrew” es la persona más buscada por la Policía del sur de Florida, al cumplirse este martes una semana desde que su padre presuntamente lo secuestró tras asesinar a su madre y a otros dos familiares y luego se suicidó.

El FBI, la oficina federal de investigaciones, se ha sumado a los esfuerzos de la policía para localizar al bebé, según confirmó un portavoz de su sede en Miami, y una organización sin ánimo de lucro que se dedica a buscar a niños desaparecidos llamada Missing Children Global Network también está por su lado tratando de dar con el paradero de este bebé de vida tan corta como trágica.

🚨 Help us find baby Andrew Caballeiro. Anyone with information on his whereabouts and/or information on the triple homicide is requested to IMMEDIATELY call 9-1-1 or @CrimeStopper305

at (305) 471-8477. #FindBabyAndrew pic.twitter.com/yGDvFBd2ST — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) February 5, 2020

Se cree que el padre de Andrew, Ernesto Caballeiro, de origen cubano y 49 años de edad, se lo llevó consigo después de acabar con la vida de Arlety García Valdés, de 40 años y madre del bebé, Isabel Valdés González, de 60, la abuela, y Lina González Licor, de 84, la bisabuela, con un fusil de asalto, en la casa donde vivían en Homestead, al sur de Miami, el martes 28 de enero.

Pero en la camioneta donde Ernesto Caballeiro fue hallado muerto el miércoles 29 de un tiro que él mismo se disparó, no estaba Andrew. La policía del condado de Pasco, a unos 400 kilómetros de Miami, solo encontró un chupete del bebé, según han informado diversos medios.

No ha trascendido si los investigadores cuentan con alguna pista, pero Fernando Álvarez, de Missing Children Global Network, cree que Caballeiro habló con algunas personas antes de suicidarse y las instó a colaborar en la investigación, según dijo a medios locales.

AMBER Alert issued for 49-year-old Ernesto Caballeiro and his infant son after 3 women were found dead inside of a SW Miami-Dade home. They may be traveling in 2001 white Chevy Express with a FL tag of HETY13. If located, call 911 immediately. STORY: https://t.co/RgBc5X34KT pic.twitter.com/hfaBZ0evZ0 — WSVN 7 News (@wsvn) January 29, 2020

También la Policía de Miami-Dade ha pedido la colaboración ciudadana para dar con Andrew, que a su corta edad solo puede haber sobrevivido si alguien se ha hecho cargo de él.

Andrew nació el 10 de enero de 2020, según indican sus familiares en la página abierta en la plataforma GoFundMe para recaudar dinero para los funerales y entierro de las victimas del triple asesinato.

Se han recaudado más de 23.000 dólares, menos de la mitad de la meta fijada, a pesar de que la foto de Andrew con un gorrito y envuelto en una manta y las informaciones sobre su caso están por todas partes.