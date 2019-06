View this post on Instagram

MUY FELIZ y PRIVILEGIADA …… así me siento de unirme a la familia de #VIVI junto a la estrella @ronaldinho Es uno de los muchos proyectos que el Señor me ha puesto en el camino. Tenemos un gran compromiso con la comunidad y pronto les compartimos nuestros planes juntos. El ecosistema de VIVI revolucionara tu vida. #MUYPRONTO #TV #FINANCIAL #TECHNOLOGY #DIGITALWALLET #VIVIAMBASSADOR GRACIAS por la bienvenida 🙏🏻