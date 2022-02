La boricua se considera como una mujer bastante conservadora

La guapísima periodista puertorriqueña dejó lucir una vez más su delineada figura a sus 46 años y no deja de asombrar a los internautas que están al pendiente de sus redes sociales reaccionando en sus publicaciones y siempre elogiándola por su espectacular aspecto y simpatía que tiene la boricua.

“Quien creen tomo la foto mi @marioandresmoreno… que me dijo: mi amor déjame tomarte una ‘fotito’… Siempre he sido bastante conservadora y así me siento bien, con trajes de baño completo y los trajes de baño van con tu edad y tu imagen no creen? Lo importante es como tú te sientes ??? Aunque hay unas mamacitas, que de que pueden PUEDEN Es cuestión de gusto! Las leo…. traje de baño completo o bikini??” colocó en la descripción de la foto.