Alfredo Adame denunció pareja: No es la primera vez que vemos al presentador y actor mexicano envuelto en conflictos, pues ya desde hace varios años se ha encargado Adame de protagonizar escandalosas escenas de pelea contra otros famosos, incluso en programas en vivo. ¿Todo bien en casa, Alfredo?

No se sabe si las declaraciones de Adame son ciertas, lo que si se sabe es que anteriormente, el presentador mexicano ha denunciado a varias personas por daños en la moral contra el, por lo cual hizo unas declaraciones respecto a este mismo tema, el también actor no se quedó callado.

A través de la sección en la que apareció Adame en el programa “Venga La Alegría”, Adame declaró lo siguiente: “El tipo y la mujer también venden drogas y varias cosas que no es nada más un asalto y choque, son dos joyitas ”, declaró Alfredo para el programa de chismes.

Alfredo Adame denunció pareja: Adame no estaba seguro de denunciar

Alfredo Adame asegura en entrevista, que estaba pensando seriamente en si meter la denuncia o no, ya que son asuntos que tardan tiempo en resolverse, el también actor aseguró que la Fiscal del estado lo invitó a poner la denuncia y que el decidió tomar la oferta.

“Yo estaba pensando seriamente en si poner una denuncia o no, porque estos son asuntos que tardan mucho tiempo y tienes que estar viniendo y todo este rollo, pero bueno, a final de cuentas la señora Fiscal y la fiscalía me hacen una invitación a que se presenten y declaren con respecto al incidente, y por eso me animé, y voy a hacer eso, una declaración, y hay delitos de oficio” Comentó Adame al programa Venga La Alegría.