El gobernador de California, Gavin Newsom, dio a conocer este jueves una serie de nuevos recursos para ayudar a las pequeñas empresas y a los trabajadores de California que han perdido el empleo debido a la propagación del coronavirus, reseñó la agencia Efe.

En una teleconferencia, el demócrata dijo que a partir de mañana las pequeñas empresas de California afectadas por la crisis del COVID-19 pueden hacer uso de varios programas federales y estatales que proveen recursos económicos.

Newsom explicó que desde este viernes estarán disponibles préstamos federales de hasta 10 millones de dólares para negocios que continúen pagando a sus empleados durante la crisis. El 75 % de este préstamo debe utilizarse para la nómina.

La asignación de estos fondos se otorga de acuerdo al orden de presentaciones de las solicitudes.

Un segundo programa federal permite que cualquier empresa solicite y reciba un anticipo de préstamo por desastre por daños económicos de hasta 10.000 dólares.

El gobernador urgió a las empresas de California a que aprovechen los programas de asistencia provenientes de los paquetes de estímulo federal. “Necesitamos poder ingresar los dólares federales al estado de California”, expuso.

NEW: Governor @GavinNewsom announced a package of state and federal assistance for CA small businesses, including a program that provides up to $10 million in relief for those that keep paying their workers during the pandemic.

