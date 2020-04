El alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti pidió el miércoles a todos los residentes de la segunda ciudad más grande del país que usen mascarillas para reducir los contagios del coronavirus, mientras que el gobernador de California indicó que aún no desea implementar la medida a nivel estatal, reseñó The Associated Press.

El gobernador Gavin Newsom dijo que, en lugar de ello, él se enfoca en mantener a la gente confinada. También anunció que el estado podría necesitar 66.000 camas de hospital adicionales, 16.000 más de lo previsto, para lidiar con lo que se prevé sea un aumento en las infecciones durante la segunda quincena de mayo.

En una conferencia de prensa durante la tarde, Garcetti señaló que aguarda las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) sobre el uso de las mascarillas, pero que ante los incrementos en la tasa de infecciones de COVID-19 optó por no esperar más.

El alcalde dijo que, de los 4 millones de habitantes, todos los que realizan labores esenciales como la compra de alimentos deberían utilizar mascarillas de fabricación casera, que no son de uso médico, o incluso pañuelos, para cubrirse el rostro, como lo han hecho personas de otros países afectados por el brote.

“Para ser claros, aún deben permanecer en casa. Esta no es una excusa para que todos salgan”, comentó Garcetti.

Señaló también que las personas no deberían utilizar mascarillas especiales para médicos, las cuales escasean y son necesarias para los profesionales de salud y los equipos de emergencia.

El alcalde dijo que incluso un “pañuelo bien sujeto” podría ayudar a desacelerar la propagación del virus, y que las mascarillas son un buen recordatorio para que las personas conserven su distancia.

“Sé que se verá surrealista”, dijo mientras se ponía una mascarilla. “Vamos a tener que acostumbrarnos a vernos así”.

El condado Los Ángeles reportó el miércoles más de 500 nuevos casos, un incremento del 17% respecto al día anterior.

Garcetti hizo su anuncio después de que el secretario de salud del condado Riverside, el doctor Cameron Kaiser, pidió que las personas que deban salir a espacios públicos se cubran nariz y boca — aunque sea con pañuelos o calentadores de cuello— para protegerse a sí mismos y a los demás.

Se preveía que el gobernador difundiría directrices para el uso de mascarillas, pero en su conferencia de prensa Newsom dijo que no creía que fueran sustituto al distanciamiento social ni de las medidas adicionales para evitar la propagación del virus.

“No son un sustituto a la orden de confinamiento. No son un llamado para que las personas salgan a buscar mascarillas N95 o mascarillas quirúrgicas y tengan que competir por ellas con nuestras cuadrillas de emergencia”, declaró.

