Levanta la mano si tus hijos necesitan consejos de organización en el aula para hacerlo bien en el colegio. A medida que avanza el año académico, probablemente has asistido a una reunión de padres y maestros y oído las virtudes y defectos de tu hijo. Si la maestra menciona que la falta de organización en el aula está interfiriendo con el progreso académico de tu hijo, no te preocupes, no estás sola.

Y si su hijo tiene un discapacidad de aprendizaje ya sabes lo importante que es ayudarle a organizar su día junto con sus tareas escolares. Puesto que algunos niños (y muchos adultos) pueden sufrir de lo que podría llamarse el síndrome de “Escritorio desordenado”, hemos encontrado algunas maneras de ayudar a niños y padres a organizar su tarea académica. Después de todo, organizarse puede mejorar las calificaciones, la concentración y puede enseñar a los niños a manejar los desafíos más importantes.

1. Establecer un espacio de trabajo

Un espacio con una mesa es lo ideal, pero funcionará cualquier lugar donde se pueden tener los utensilios necesarios. Asegúrate de que todos los utensilios (regla, lápiz y calculadora) estén bien y listos para usar.

2. Anima a tu niño a la organización

Haz que tu hijo establezca su área de trabajo. Que se asegure de que tiene todos los utensilios y una forma de almacenarlos. Su tarea es tenerlo todo organizado.