Pepillo Origel causa polémica por ir a Miami para aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus

Aylín Mujica se molesta por el descaro de Pepillo y este le responde en Instagram

“¿Ya se te olvidó cómo llegaste a México?”

Luego de la polémica que causó Pepillo Origel por aplicarse la vacuna contra el coronavirus, ahora el conductor mexicano asiste a Miami, Florida, para la segunda dosis y esto provocó la molestia de Aylín Mujica.

En el programa de Suelta la Sopa, la actriz cubana Aylín Mujica, mostró su molestia contra el conductor mexicano, por viajar a EEUU para que recibiera la segunda dosis de la vacuna contra el COVID.

A través de la cuenta de Instagram de Escandalo_o, se compartió un video donde la cubana atacó a Pepillo Origel, por quitarle la oportunidad a un ciudadano de vacunarse contra la enfermedad que ha afectado a todo el mundo.

“Tú sabes que yo te quiero muchísimo, Pepillo, pero te volaste la barda. Las personas deben tener un poquito de conciencia, tú no estás en un lugar donde no hay vacunas, tú estás viviendo en México. Tú le estás quitando la oportunidad a un abuelo tuyo o a un padre tuyo”, dijo la presentadora furiosa.

Pero luego de escuchar las palabras de Mujica, Vanessa Claudio salió en defensa de Origel, afirmando que él no hizo nada malo que solo está salvando su vida: “Él no rompió nada, estamos poniendo valor a la vida, una vida no tiene precio”.

RESPONDE JUAN JOSÉ ORIGEL

Ante esta situación el presentador de 73 años, respondió en su cuenta de red social, publicando una imagen donde aparece junto a la cubana Aylín Mujica, y dónde pregunta: “Mi querida Aylín Mujica, ¿ya se te olvidó cómo llegaste a México? Porque a mí no”.

Luego de unas horas Pepillo Origel, volvió a reaccionar en su cuenta de red social, donde subió una foto de Vanessa Claudio en traje de baño y agradeciendo a la celebridad: "Gracias Vanessa Claudio por tus palabras! ¡Estás espectacular!".