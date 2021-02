Pepe Origel confirma en video que ya se aplicó la segunda dosis de vacuna contra coronavirus

Incluso revela que supuestamente, autoridades no le pidieron ni la visa para ingresar a Estados Unidos

Aprovecha para burlarse y presume que anda camine y camine en Miami

Luego del revuelo que provocara el conductor de televisión Pepe Origel, al filtrarse una imagen de su viaje a Estados Unidos para aplicarse la vacuna contra el coronavirus, ahora él mismo confirmó que acudió a Miami para que le administraran la segunda dosis y sin visa.

E incluso, reveló que las autoridades migratorias, supuestamente, ni le pidieron que mostrara el indispensable documento para poder ingresar a territorio estadounidense.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram @juanjoseorigel que el famoso presentador publico un video en el cual explica lo que hizo y además manda un consejo a todos sus seguidores.

Para ver el video haz click aquí.

De manera textual Pepe Origel dijo: “Pues aquí estoy en Miami, me vine a poner la segunda vacuna (coronavirus), así que no me queda nada más que darle gracias a Dios por estar vacunado, de todos modos me voy a seguir cuidando, porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados”.

“Esto va a seguir, pero lo único que le pido a Dios es que ojalá y todos, todos, estemos vacunados, eso es lo más bonito, voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, nada, aquí ando, miren, camine y camine, jajajaja”.

Tras confesar lo que hizo al visitar Estados Unidos, no faltaron las muestras de apoyo de algunos famosos como el conductor Gustavo Adolfo Infante quien le escribió lo siguiente: “Felicidades. Cada quien cuidamos nuestra vida. Te abrazo. El problema son los pinc…s envidiosos que nada les gusta”.

La polémica comenzó cuando Pepe Origel, en su cuenta de Twitter e Instagram publicó una foto donde se le ve dentro de su vehículo y un médico le está aplicando la vacuna contra el coronavirus.

En su mensaje dijo que tuvo que viajar a Miami, para poder aplicarse la dosis, ya que en México no sabe ni cuando podría hacerlo. “Ya está! Que tristeza me da, que tuve que venir a USA a que me pusieran la vacuna y en nuestro país nadie sabe cuándo ni cómo!!!!!! Y gratis!!”, publicó Origel.