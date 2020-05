Expertos han señalado que existe una gran probabilidad de que los avispones asesinos (Murder hornets) que están aterrorizando a Estados Unidos, no lleguen a Wisconsin, reseñó NBC 15.

Los avispones gigantes son originarios de Asia pero recientemente han sido avistados en el noreste del Pacífico, los también conocidos como avispones asesinos miden aproximadamente dos pulgadas de largo.

Expertos aseguran que estos insectos son depredadores viciosos.

“Atacan a las colmenas y pueden acabar con miles de abejas. Básicamente les muerden y arrancan la cabeza y luego llevan sus cuerpos para alimentar a sus bebés”, dice Michael Draney, profesor de Ciencias de la Naturaleza de UW-Green Bay.

Con una picadura que se compara con el metal caliente cuando penetra en la piel, los avispones gigantes matan alrededor de unas 50 personas al año en Asia.

Pero Draney dice que esos números deben ponerse en perspectiva.

“Son avispones realmente grandes, está bien, y tienen una picadura dolorosa, pero muchas, muchas más personas mueren a causa de picaduras de abejas comunes en Japón, China y Asia que a causa de los avispones asesinos”, dice Draney.

Numerosos expertos en insectos le dijeron a The Associated Press que lo que ellos llaman “el furor” de avispones les recuerda el susto público de la década de 1970 cuando las abejas africanas, apodadas “abejas asesinas”, comenzaron a moverse hacia el norte desde Sudamérica.

Si bien estas abejas más agresivas hicieron las paces con Texas y el suroeste, no estuvieron a la altura del apodo de la película de terror. Sin embargo, también pueden matar personas en situaciones raras.

Aunque aún no está claro cómo llegaron los avispones asiáticos al estado de Washington, Draney dice que ciertamente están captando la atención de las personas.

“Ya he recibido algunos correos electrónicos de personas que creen haber visto el avispón gigante asiático en Wisconsin, pero estoy convencido de que están viendo nuestras propias avispas grandes que viven aquí, que en su mayor parte son inofensivas”, aseveró Draney.

MURDER HORNETS: Experts say there's a good chance Wisconsin will never be home to these insects. pic.twitter.com/xYIVUrKPgC

— Ally Peters (@allypeterswaow) May 8, 2020