Aviso tornado Georgia. Varias zonas del área metropolitana de Atlanta, principalmente al sur de la autopista Interestatal 20, están bajo aviso de tornado hasta finales de la tarde de este martes, informó el Servicio Metereológico Nacional (NWS).

Henry, Clayton, Rockdale, Newton, Fayette y Coweta son los estados metropolitanos bajo aviso, aunque el área abarca el centro y el suroeste de Georgia y partes de Florida y Alabama.

El NWS dijo que el aviso seguirá vigente hasta las 4:00 de la tarde.

A tornado watch has been issued for parts of Alabama, Florida, Georgia and Mississippi until 4 PM EDT pic.twitter.com/ZUphecNVV6

— NWS Atlanta (@NWSAtlanta) March 31, 2020