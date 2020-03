Atlanta stay at home. Antes de que termine el lunes, la alcaldesa Keisha Lance Bottoms emitió la orden de stay at home o permanecer en casa para la ciudad de Atlanta.

Así lo confirmó la alcaldesa a través de su cuenta de Twitter, donde detalló que la orden comienza a partir de ya y se llevará a cabo durante 14 días.

“A partir de ahora no incluye negocios esenciales, parques, Atlanta Beltline y restaurantes que sirven comida para llevar”, dijo la alcaldesa en su publicación de Twitter.

Keisha Lance Bottoms también publicó una foto de la orden de stay at home o permanecer en casa, mediante la cual se prohíben las reuniones no esenciales.

La orden de stay at home requiere que los residentes se queden en sus hogares a menos que tengan razones de peso para salir.

Thank you @BrianKempGA for the updated state guidelines. Based upon our density & specific needs/concerns in Atlanta, I’ve signed a 14 day Stay at Home Order. As of now, this does not include essential businesses, parks, @AtlantaBeltLine & restaurants serving takeout. pic.twitter.com/c2rw5eWjmH

— Keisha Lance Bottoms (@KeishaBottoms) March 24, 2020