El gobierno de Biden continúa trabajando en un ‘jugoso’ reglado de navidad para los estadounidenses

Avanza una nueva ley en el Senado que daría varios apoyos económicos a las familias en Estados Unidos

Según Schumer, esta nueva legislación de ayudas sociales de $1.75 billones de dólares será aprobada poco antes de Navidad ¡Buenas noticias justo antes de navidad! Avanza una nueva ley en el Senado que dará varios apoyos económicos a las familias en Estados Unidos, afirmó este martes Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado. ¿Qué tipo de ayudas pueden esperar los ciudadanos? Quedan pocos días para que termine otro año, pero la pandemia aun no ha acabado, así que el gobierno de Biden continúa trabajando en un ‘jugoso’ reglado de navidad para los estadounidenses y es que no han dejado de insistir en su agenda Build Back Better (Reconstruir Mejor) que esperan aprobar en los próximos días. Schumer: Avanza ley en el Senado que dará varios apoyos económicos a familias Según Schumer, esta nueva legislación de ayudas sociales de $1.75 billones de dólares será aprobada poco antes de Navidad y traerá grandes beneficios económicos para la gente como ayudas para las familias con hijos, dinero para la salud y fondos para trabajar contra el cambio climático. “Crear empleos, reducir costos, luchar contra el cambio climático y mantener más dinero en los bolsillos de las personas: estas son las cosas que los estadounidenses quieren y lo que los estadounidenses necesitan, y es lo que hace Build Back Better”, indicó Schumer sobre el alcance de la propuesta demócrata.

¿Aprobarán más dinero antes de Navidad? El líder de la mayoría en el Senado asegura que “los demócratas del Senado están trabajando para hacer estas cosas (posibles) antes de Navidad” y que agregó que “avanzar en Build Back Better no ha sido una tarea fácil. Pero cumplir con nuestra fecha límite valdrá la pena por una simple razón: en esencia, Build Back Better es la mejor oportunidad que hemos tenido en décadas para ayudar a las familias”. Esa fecha límite ronda entre el 8 y el 12 de diciembre, cuando entregarán la propuesta completa a la parlamentaria Elizabeth MacDonough, quien dará el visto bueno para que la legislación pueda ser aprobada con mayoría simple, apuntó el Diario de NY. La mayoría simple la componen los 50 votos demócratas y el voto adicional de la vicepresidente Kamala Harris.

¿Qué apoyos económicos a las familias traerá la nueva legislación? Schumer dijo que entre los grande beneficios estarán las ayudas económicas a las familias con hijos. “Build Back Better proporcionará la mayor inversión en cuidado infantil en la historia de Estados Unidos para ayudar a que sea más barato para los padres criar a sus hijos”, escribió en su cuenta de Twitter. “Al proporcionar la mayor inversión en cuidado infantil en la historia de Estados Unidos, Build Back Better hará que la gran mayoría de las familias no paguen más del 7% de sus ingresos en cuidado infantil”, explicó Schumer en pleno Senado. “El Pre-K puede costar a los padres hasta $8,600 al año por niño. Esa única inversión podría ahorrarles a los padres cientos o incluso miles de dólares al año”.

Crédito Tributario por Hijos extendido El dinero que destinarán al cuidado infantil es solo uno de los puntos de ayuda económica, porque los demócratas también pretenden extender el Crédito Tributario por Hijos ampliado en marzo de este año, con el que lo padres podrán recibir hasta $3,600 anuales. “Build Back Better, por supuesto, también extenderá el Crédito Fiscal por Hijos que los demócratas aprobaron bajo el Plan de Rescate Estadounidense”, dijo Schumer. “Este simple salvavidas, un cheque de $300 por correo cada mes… puede cambiar las reglas del juego… durante los meses de invierno, y bajo Build Back Better podemos asegurarnos de que este beneficio se mantenga”, agregó.

Otros beneficios como regalo de navidad La nueva legislación de los demócratas también incluye fondos para invertir en proyectos contra el cambio climático. También contempla la disminución en los costos de algunos medicamentos e inversión en proyectos sobre viviendas asequibles, recapituló el diario neoyorquino. Todas estas propuestas forman parte del paquete Build Back Better de la administración Biden, que la bancada demócrata espera aprobar muy cerca de Navidad sin el apoyo republicano a través del proceso de Reconciliación que les permitirá lograr su cometido con mayoría simple en el Senado.

Nuevo cheque del Crédito Tributario por Hijos llegará la próxima semana Mientras los demócratas en el Senado trabajan para extender el Crédito Tributario por Hijos, el Servicio de Rentas Internas (IRS) emitirá su sexto y último pago adelantado correspondiente al mes de diciembre y que llegará a manos de los beneficiarios la PRÓXIMA SEMANA. En marzo pasado, el Senado estadounidense aprobó la entrega de hasta $1,800 dólares por cada niño menor de 6 años y de hasta $1,500 dólares por cada niño de entre 6 a 17 años que llegarían en seis cheques adelantados. El IRS envió el primero en julio y así sucesivamente el 15 de cada mes.

Cheques este 15 de diciembre De acuerdo al cronograma del IRS, está previsto que este 15 de diciembre entreguen a las familias elegibles el último de pago adelantado del Crédito Tributario por Hijos. Aunque aun quedaría pendiente la otra mitad de la ayuda: $1,800 dólares más que los padres podrán reclamar en su declaración de impuestos del año que viene. Hasta ahora, la agencia ha entregado cheques de hasta $300 mensuales por cada niño menor de 6 años y hasta $250 mensuales por cada niño de 6 a 17 años en pagos que emitieron a millones de ciudadanos el 15 de julio, el 13 de agosto, el 15 de septiembre, 15 de octubre, 15 de noviembre y ahora concluirán con el ¡sexto cheque!

¿Cómo llegará mi dinero? Depósitos directos o cheques en papel El dinero llegará a manos de los padres de dos formas: por depósitos directos o cheques en papel. “Así como los pagos anteriores, la gran mayoría de las familias recibirán los pagos vía depósito directo”, dice la agencia y agregó que “aquellos que recibirán los pagos en cheque, deben asegurarse de permitir tiempo adicional” para que su dinero llegue por medio de correo tradicional. Sobre los que aun esperan sus pagos de otros meses, el IRS explicó que es posible que las familias elegibles reciban este 15 de diciembre un cheque por un valor de $1,800 dólares, lo que correspondería por los pagos no recibidos de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

No cree que sea elegible, mejor salga de dudas Uno de cada cinco estadounidenses cree que no es elegible para recibir los cheques del Crédito Tributario por Hijos, según reveló una encuesta reciente de IPSOS, una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado. ¡Increíble! pero quienes más lo necesitan están dejando pasar la generosa ayuda federal. Los cheques del Crédito Tributario por Hijos se entregan de forma automática a las familias elegibles que hayan declarado impuestos, aunque los no declarante deben registrarse a través de la página web de la agencia de recaudación de impuestos. A continuación le decimos si califica para la ayuda y cómo puede comprobarlo directamente con el IRS.

¿Califico para la ayuda? Según el IRS, califican para la ayuda máxima parejas que ganen menos de $ 150,000 dólares anuales o padres solteros que ganen menos de $ 112,500 dólares anuales. También califican para recibir $ 500 dólares los padres de jóvenes dependientes de entre 17 años hasta 24 años. Para determinar su elegibilidad, el IRS utiliza la información que haya suministrado en sus impuestos de 2020 o 2019. Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no.