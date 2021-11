Cadena estadounidense CVS Health anuncia que planea cierre de 900 farmacias en Estados Unidos

Será una décima parte de los 10,000 establecimientos que tiene en todo el territorio nacional

Esto como parte de una revisión de su negocio minorista La cadena CVS Health anuncia este jueves que planea el cierre de 900 farmacias, casi una décima parte de los 10,000 establecimientos que tiene en todo Estados Unidos, esto como parte de una revisión de su negocio minorista, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias Providence en Español y la agencia EFE. CVS Health indicó en un comunicado que ha estado “evaluando los cambios en la población, los patrones de compra de los consumidores y las futuras necesidades de salud para asegurar que tiene el tipo adecuado de tiendas en las localizaciones adecuadas”, por eso se ha lanzado este plan que deberá aplicarse en los próximo años en todo el país. ¿PORQUÉ MOTIVOS HABRÁ CIERE DE FARMACIAS EN ESTADOS UNIDOS? Como parte de esa revisión, dijo que CVS Health planea reducir la “densidad” de sus establecimientos en algunos puntos del Estados Unidos, que no especificó, por lo que cerrará 300 tiendas anualmente durante los tres próximos años, empezando en la primavera de 2022, por o que ya inició con el estudio y acciones que se habrán de implementar. CVS Health dijo que la medida le costará hasta 1,200 millones de dólares, que quedarán registrados en sus resultados del cuarto trimestre, y aseguró que dará apoyo a los empleados afectados ofreciéndoles puestos en otros lugares o “diferentes oportunidades” laborales, esto para que no resulten afectados y que no se queden sin empleos e ingresos para sus familias.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CIERRE DE FARMACIAS EN ESTADOS UNIDOS? El objetivo principal de CVS Health objetivo es crear un “nuevo formato de tienda” que sirva como “destino” comunitario, con servicios de atención primaria, productos dirigidos a “necesidades de bienestar” y espacios de farmacias “tradicionales” a las que se puedan llevar las recetas médicas, dijeron las autoridades a través de un comunicado. La cadena tiene numerosos establecimientos en grandes ciudades como Nueva York o Washington DC en las que ofrece productos de conveniencia y servicios de salud, entre ellos vacunas contra la covid-19 o la gripe, pero también tiene una creciente presencia digital. A raíz de la pandemia, más personas han estado utilizando servicios de “telesalud”, haciendo visitas médicas por videoconferencia o renovando sus recetas de fármacos a través de internet.

¿QUÉ HARÁ LA COMPAÑÍA CVS HEALTH POR EL CIERRE DE FARMACIAS EN ESTADOS UNIDOS? La firma CVS Health en Estados Unidos anunció además que ha creado un nuevo puesto de jefe de farmacia que cubrirá el hasta ahora vicepresidente ejecutivo de farmacia Prem Shah, y cambios ejecutivos que pasan por la retirada de la presidenta del negocio minorista y de farmacia, Neela Montgomery, esto como parte del plan que se ha diseñado. Montgomery, que dejará la compañía a finales de año, ha ocupado esa área de liderazgo “en un periodo increíblemente complicado y dinámico” durante “la lucha del país contra la covid-19”, señaló la dirección en un mensaje de agradecimiento, luego de la contingencia que se vivió por casi dos años desde la aparición del coronavirus.

¿PORQUÉ HAY MÁS CRISIS EN EL ÁMBITO FARMACÉUTICO? Tras esta información, se da la noticia que la botica Batson parece haberse anclado en tiempos más simples. La farmacia independiente de Howard, Kansas, todavía tiene un mostrador de refrescos y sirve helado. Es la única en todo el condado, y oscila entre la nostalgia y la extinción. Julie Perkins, farmacéutica y propietaria de Batson, fue a la escuela preparatoria local y regresó después de graduarse para comprar la farmacia hace más de dos décadas. Perkins y su esposo también compraron la tienda contigua en 2006 para ayudar a diversificar los ingresos y poner a la farmacia sobre una plataforma más firme. Pero con la pandemia aumentando la presión de las grandes cadenas, que pueden operar a precios más bajos, y de los intermediarios farmacéuticos, que pueden imponer tarifas elevadas de forma retroactiva, Perkins se pregunta cuánto tiempo su negocio puede seguir siendo viable.

Cierre farmacias Estados Unidos: ¿QUÉ OCURRIRÁ CON LOS CLIENTES? Le preocupa lo que les ocurrirá a sus clientes si no puede mantener la farmacia funcionando. El condado de Elk, con 2,500 habitantes, no tiene hospital y cuenta con solo un par de médicos, por lo que los residentes deben viajar más de una hora, a Wichita, para cualquier cosa que no sea atención primaria. Por eso resisto. Estas personas han confiado en la tienda desde mucho antes que yo estuviera aquí”, dijo Perkins. Las farmacias de las esquinas, que alguna vez estuvieron tanto en las grandes ciudades como en los pueblos rurales, están desapareciendo de muchas áreas del país, dejando a unos 41 millones de estadounidenses en “desiertos de farmacias”, sin fácil acceso a estos establecimientos. Las aseguradoras también han reducido lo que pagan por los medicamentos recetados, reduciendo los márgenes a niveles que los farmacéuticos consideran insostenibles.

¿A QUÉ SEN ENFRENTAN LOS CLIENTES PARA LLEGAR A UNA FARMACIA? Un análisis de GoodRx, una herramienta en internet para comparar precios de medicamentos, encontró que 12 % de los estadounidenses tienen que conducir más de 15 minutos para llegar a la farmacia más cercana, o no tienen suficientes farmacias cerca para satisfacer la demanda. Eso incluye a la mayoría de personas en más de 40 % de los condados. De 2003 a 2018, 1.231 de las 7.624 farmacias rurales independientes del país cerraron, según el Rural Policy Research Institute de la Universidad de Iowa, lo que dejó a 630 comunidades sin farmacias minoristas independientes o de cadena. Las farmacias independientes están luchando debido a la integración vertical entre las cadenas de farmacias, las compañías de seguros y los administradores de beneficios farmacéuticos, lo que les da a esas empresas un poder de mercado que las boticas comunitarias no pueden igualar.

Cierre farmacias Estados Unidos: ¿PORQUÉ LOS CLIENTES ABANDONARON LAS FARMACIAS? A medida que los planes de medicamentos de las aseguradoras llevaban a los pacientes a sus farmacias afiliadas, las tiendas independientes fueron testigos de cómo sus clientes los abandonaban. Se encuentran a merced de los intermediarios farmacéuticos, que recuperan los ingresos de las farmacias a través de tarifas retroactivas y auditorías agresivas, lo que deja a los farmacéuticos locales inseguros de si terminarán el año con sus números en rojo. Eso tiene un impacto directo en los clientes, en particular los mayores, que enfrentan copagos más altos por medicamentos recetados si tienen un plan de medicamentos, y precios de lista más altos si no lo tienen. Si sus farmacias locales no sobreviven, pueden verse obligados a viajar largas distancias y enfrentar esperas para obtener sus recetas en farmacias con poco personal que atienden a más y más pacientes. “Vivir en una área con baja densidad de farmacias podría aumentar los tiempos de espera, disminuir el suministro y dificultar la compra de medicamentos recetados”, dijo Tori Marsh, investigadora principal de GoodRx, en el estudio sobre el “desierto de farmacias”.

FARMACIAS 'SUFREN' POR UN MOTIVO QUE POCOS SABEN Las presiones financieras sobre las farmacias independientes comenzaron a aumentar hace dos décadas cuando Medicare instituyó su programa de la Parte D utilizando planes de seguro privados: los clientes más frecuentes de las farmacias pasaron de pagar en efectivo los precios de lista a utilizar coberturas de seguro que pagaban tarifas negociadas más bajas. "Se produjo una liquidación del mercado, una gran ola de cierres de farmacias", dijo Keith Mueller, director del Rural Policy Research Institute. Las farmacias independientes vieron reducirse sus márgenes. En promedio, el costo para una farmacia por dispensar una sola receta, teniendo en cuenta la mano de obra, el alquiler, los servicios públicos y otros gastos generales, oscila entre 9 y 15 dólares. Pero el reembolso suele ser mucho menor. Varios farmacéuticos dijeron que aproximadamente la mitad de los reembolsos de los planes de medicamentos no cubren los costos de los medicamentos y sus gastos generales.

¿CÓMO SOBREVIVE UNA FARMCIA EN ESTOS TIEMPOS? "Lo que te queda es el 50 % de los reclamos de los que puedes ganar algo de dinero y, en realidad, un pequeño porcentaje de reclamos de los que puedes tener una suma de dinero extremadamente alta", dijo Nate Hux, propietario de una farmacia independiente en Pickerington, Ohio. Es esa pequeña porción de medicamentos por los que se paga demasiado, especialmente los genéricos, lo que determina si una farmacia puede sobrevivir. Un plan de medicamentos puede reembolsar 4,000 dólares por un medicamento genérico que cuesta 4 dólares. Surtir una receta genérica, desde un punto de vista financiero, es como tirar de las máquinas tragamonedas en un casino", dijo Ben Jolley, farmacéutico independiente en Salt Lake City, Utah. "A veces pierdes una moneda de 25 centavos, a veces pierdes un dólar y, a veces, ganas 500. Pero debes tener esas recetas con las que ganas 500 para compensar las pérdidas que generan el resto de tus medicamentos". Algunas farmacias aumentan sus precios de lista para asegurarse de obtener los reembolsos más altos que los planes de medicamentos están dispuestos a pagar. Pero eso eleva los precios para los pacientes que pagan en efectivo.

¿FARMACÉUTICOS 'JUEGAN' LIMPIO? Jolley, quien también trabaja como consultor para farmacias a todo el país, dijo que algunos farmacéuticos juegan con el sistema facturando cargos excesivos por los medicamentos que mezclan en el lugar o llamando a los médicos para que receten a sus pacientes medicamentos más rentables. "Las farmacias que juegan a este juego se vuelven excepcionalmente ricas", dijo. "La mayoría de las farmacias no se sienten cómodas con este juego o no son conscientes de que así es como funciona el sistema, por lo que se quedan rezagadas. Por eso ves que cierran todas estas farmacias". Los administradores de beneficios de farmacia, corredores conocidos como PBM, también alejan a los clientes de las farmacias independientes hacia las cadenas afiliadas, las farmacias de pedidos por correo o especializadas, con gastos de bolsillo más bajos. Algunos PBM impiden que las farmacias locales ofrezcan los medicamentos más costosos. Los PBM alegan que hay más farmacias independientes hoy que hace 10 años. Un análisis realizado en nombre de la Asociación de Administración de Atención Farmacéutica, un grupo comercial que representa a estos administradores, mostró un aumento de 13 % en el número de farmacias independientes de 2010 a 2019. Sin embargo, muchas abrieron en comunidades que ya tenían farmacias.

LOS PACIENTES PUEDEN RESULTAR PERJUDICADOS Katie Koziara, vocera de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, un grupo industrial que representa a las farmacéuticas, dijo que el gran poder de mercado de los PBM puede dejar a los pacientes con menos opciones. El sistema podría funcionar bien para los planes de salud y estos intermediarios, pero crea barreras de acceso para los pacientes vulnerables. Nos preocupa el problema emergente de los desiertos de farmacias, donde los pacientes, particularmente entre las comunidades de color, no pueden acceder fácilmente a una farmacia comunitaria para obtener sus medicamentos", dijo. Los farmacéuticos independientes identifican habitualmente a las empresas de nivel medio como la principal causa de sus problemas. En la farmacia de Batson, en la zona rural de Kansas, Perkins tuvo recientemente un cliente que había estado tomando Emgality, un tratamiento de anticuerpos monoclonales inyectables para las migrañas fabricado por Eli Lilly and Co., que cuesta hasta 760 dólares al mes. Pero el plan de medicamentos de la clienta no le pagó a Batson para surtirlo, lo que la obligó a esperar hasta que pudo enviarlo por correo desde una farmacia especializada.