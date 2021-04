No solo los Obama, autoridades de Georgia también reaccionan ante veredicto en caso de George Floyd

“Hoy, un jurado hizo lo correcto. Pero la verdadera justicia requiere mucho más”, expresó ex presidente Obama

Ex presidente Bill Clinton dijo que este veredicto puede ayudar a prevenir más muertes sin sentido

No solo los Obama, autoridades de Georgia también reaccionan ante veredicto de Chauvin en el caso de George Floyd. La ex pareja presidencial de los Estados Unidos, Barack y Michelle Obama reaccionaron el día de ayer luego de conocerse el veredicto que pesa sobre el ex policía Derek Chauvin sobre la muerte de George Floyd.

De acuerdo al New York Post Barack Obama expresó que el jurado “hizo lo correcto” al declarar culpable al ex oficial de policía de Minneapolis de todos los cargos del asesinato de George Floyd. Dijo además, que se necesita hacer mucho más para reducir la desigualdad racial en los Estados Unidos.

“Hoy, un jurado hizo lo correcto. Pero la verdadera justicia requiere mucho más. Michelle y yo enviamos nuestras oraciones a la familia Floyd, y apoyamos a todos aquellos que están comprometidos a garantizar a cada estadounidense la plena medida de justicia que a George y tantos otros se les ha negado”, compartió Obama en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, Obama resaltó en el documento que compartió en su cuenta de Twitter y el cual también se le atribuye a su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, que “si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que la verdadera justicia es mucho más que un solo veredicto en un solo juicio”.