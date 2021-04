El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció una investigación a la Policía de Minneapolis

El anuncio se produce después de que el ex oficial Derek Chauvin fuera declarado culpable de asesinato

Según el fiscal general la investigación es “para determinar si el Departamento de Policía de Minneapolis se involucra en un patrón o práctica de vigilancia inconstitucional o ilegal”

El Departamento de Justicia (DOJ en inglés) está abriendo una investigación exhaustiva sobre las prácticas policiales en Minneapolis luego de que un ex oficial fuera condenado por el asesinato de George Floyd allí, anunció el miércoles el fiscal general Merrick Garland, de acuerdo con The Associated Press.

El anuncio del miércoles se produce un día después de que el ex oficial Derek Chauvin fuera declarado culpable de asesinato y homicidio involuntario por la muerte de Floyd en mayo pasado, lo que desató una ola de alivio pero también de tristeza en todo el país. La muerte del hombre negro provocó meses de protestas masivas contra la policía en los EE. UU.

Investigación a la Policía de Minneapolis iniciada por el DOJ

El Departamento de Justicia ya está investigando si Chauvin y los otros oficiales involucrados en la muerte de Floyd violaron sus derechos civiles. “El veredicto de ayer en el juicio penal estatal no aborda problemas potencialmente sistémicos de vigilancia policial en Minneapolis”, dijo Garland.

La investigación anunciada el miércoles se conoce como un “patrón o práctica”, que examina si existe un patrón o práctica de vigilancia policial inconstitucional o ilegal, y será una investigación más amplia de todo el departamento de policía y puede resultar en cambios importantes en la vigilancia policial allí.