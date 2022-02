Fue por esta misma razón que cuando el reportero de espectáculos, Jorge Ugalde habló sobre esta salida de Arath de la Torre en su programa ‘Con Permiso’, en donde el periodista afirmaba que su salida no se debía porque estaba cansado, sino porque traía problemas con Julio Alegría: “Él tuvo un desaguisado con Julio Alegría, porque toda la alegría que lleva su nombre nada que ver”.

Fue el pasado primero de febrero cuando el portal TVNotas dio a conocer que el conductor mexicano Arath de la Torre había salido de la famosa puesta en escena ‘El Tenorio Cómico’. Según el portal esta salida se debió a que el comediante estaba tratando de reconquistar a su ex novia, la coreógrafa Andrea Rodríguez, ahora prometida de Julio Alegría.

¡Se disculpa! Tras haber amenazado al reportero de espectáculos Jorge Ugalde a través de varios audios de WhatsApp, el comediante y actor mexicano, Arath de la Torre le pide disculpas por su actitud y su comportamiento grosero, y mediante redes sociales sorprende a todos al mostrarse arrepentido por lo sucedido: “A veces cuando uno está enojado a veces no piensa”.

“Jorge, esto no se va a quedar así, porque es darle armas a la gente para que hablen de mí, para que deduzcan lo que pasó” (…) “Todos los comentarios que salieron no sé como ching… le vas a hacer para borrarlos, porqué sino, te voy a ir a buscar personalmente ca… y ahora sí”, se podía escuchar a través de unos audios de WhatsApp.

Tras estos comentarios por parte del reportero Jorge Ugalde, Arath de la Torre no dudó en irse a la yugular del periodista, e incluso llegó hasta amenazarlo a través de audios para que por favor retirara lo antes dicho, ya que “no solo lo estaba afectando a él, sino también a toda su familia”:

“Siempre nos hemos llevado desde hace muchos años, yo respeto mucho su trabajo, pero en ese momento, solo pusieron lo malo pero no pusieron lo bueno, los audios que tenemos de reconciliación de amistad, hablamos él y yo después de esto audios”, contó el mexicano.

Inmediatamente al inicio de este breve clip, Arath de la Torre se dirigió al reportero de espectáculos y le comenzó a ofrecer disculpas por las amenazas hechas en su contra en días anteriores: “Aquí en frente de Jorge, le ofrezco una disculpa por lo que le dije, evidentemente me hago responsable de todos los comentarios que han salido”.

Tras pedirle disculpas, Jorge Ugalde y Arath de la Torre llegan a un acuerdo

En el video, Arath de la Torre aseguró que los audios donde amenazaba a Jorge Ugalde eran reales, sin embargo, ellos ya habían aclarado la situación desde hace mucho, argumentando que se había creado un lío en donde no había: “Jorge y yo platicamos y llegamos a un acuerdo y pues claro, eso no se publicó y nuevamente me vuelven a tachar de una persona mala”.

“Pero la verdad es que cuando uno está enojado, a veces no piensa, e insisto yo soy responsable de lo que dije, pero fue una conversación privada entre Jorge y yo, entonces estamos preocupados”, mencionó durante el video tras pedirle disculpas al reportero Jorge Ugalde por lo antes dicho.