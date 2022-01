Todos hemos oído las sombrías advertencias sobre los mensajes de texto: se arruinarán tus habilidades de comunicación y te convertirás en un desastre gramatical o un conversador horrendo incapaz de sostener relaciones reales, o ambas cosas. La verdad es que los mensajes de texto están aquí para quedarse y no tenemos que decirte que también son muy convenientes y fáciles. Sus beneficios incluyen encontrar a tus amigos en un lugar ruidoso y lleno de gente, reenviarte direcciones o una lista de compras para recordar más tarde; y la seducción por SMS, ¡no te puedes olvidar de eso! Dicho esto, definitivamente es momento de abrazar y aprender no sólo el arte, sino también las reglas de mensajes de texto o SMS. Aquí tienes 20 reglas de etiqueta con los SMS para que te inicies.

Tu mensaje será, sin duda, incomprendido o se volverá en tu contra, recuerda que a las palabras escritas… no se las lleva el viento.

Lo contrario a lo anterior, contesta lo suficientemente rápido como para no generar inseguridad en el otro… o aguanta la catarata de textos todos seguidos que te van a llegar hasta que contestes.

¿Sabes cuando alguien no te contesta rápidamente y mandas otro SMS? Esto huele a desesperación y es algo a evitar en cuanto a las reglas de mensajes de texto.

14. ¡No envíes mensajes de texto borracho a tu amor!

¡No! Esta realmente es una de las normas más importantes a la hora de los mensajes de texto.

15. El “sexting” está bien, sólo asegúrate de no incluir nunca tu cara en esas fotos traviesas

No seas tan ingenuo como para no saber que lo que envíes a través de su teléfono no es necesariamente privado.