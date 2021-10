Katey Sagal, la actriz, fue atropellada al cruzar una calle en Los Ángeles

Las lesiones no ponen en peligro su vida LA ATROPELLARON AL CRUZAR LA CALLE. El jueves pasado, se informó que la actriz Katey Sagal fue atropellada por un conductor de un Tesla, en Los Ángeles, California. Inmediatamente, las personas que se encontraban cerca del lugar intentaron auxiliar a la mujer que se encontraba herida y llamaron a emergencias. Relacionado México aún con baja de juego, positivo como local Millones de familias en EE. UU. recibirán nuevo cheque este viernes Aún sin rastros de Brian Laundrie: sorprende cómo podría lucir ahora (Fotos) Actualmente, la actriz se encuentra en el hospital y se ha mencionado a los medios, que está estable pero aún así debe permanecer un par de días más para tratar las heridas que dejó el accidente. El conductor que arrolló a la mujer, testificó que no se dio cuenta que una persona iba cruzando la calle y al dar vuelta, no pudo contener el impacto. Atropellan actriz Los Ángeles: Fue atropellada TMZ, informó que la actriz Katey Sagal, quien da vida al personaje de " Peggy Bundy", en la serie de Married with Children, fue arrollada este jueves al intentar cruzar una calle en Los Ángeles. Ese fue el primer reporte que se otorgó a los medios de comunicación, a través de una fuente cercana a la mujer. Según Page Six, el conductor de un Tesla giraba a la izquierda alrededor de las 11:40 a.m., hora local, pero aparentemente no vio a la actriz de 67 años y la arrolló. Las personas que se encontraban en el lugar, asistieron a la mujer que fue atropellada y se llamó a emergencias para que asistieran el lugar del accidente.

Atropellan actriz Los Ángeles: Ayudó a la actriz De acuerdo con TMZ, el conductor del automóvil se detuvo para ayudar a Katey Sagal, que fue transportada en ambulancia a un hospital local y atendida por sus heridas. Aún así, se investigó el incidente y se determinó que no habían drogas, ni alcohol involucrados en el incidente que ocurrió. El medio de comunicación, mencionó que no está claro si el conductor ha sido citado por el accidente, pero sí que habría una investigación por el altercado; no se conoce si la actriz ha levantado alguna acta en contra del hombre, por lo que se espera que ella se encuentre en mejores condiciones para que hable al respecto.

Atropellan actriz Los Ángeles: Tuvo heridas leves Page Six, mencionó que la actriz fue trasladada a un hospital cercano donde sigue recibiendo tratamiento por sus lesiones que no ponen en peligro su vida. Por lo que los medios, fanáticos y familiares, no se encuentran seriamente preocupados por la vida de la actriz, solo se espera que en las próximas horas de este viernes salga del nosocomio. Una fuente le comentó al TMZ, que la actriz se encuentra en buen ánimo y que las heridas no son de gravedad como en un principio se pensó, por lo que podría ser dada de alta y estar en su casa; aún así, los médicos quieren asegurarse que la mujer se encuentre en buenas condiciones para dejarla marcharse.

Atropellan actriz Los Ángeles: Saltó a la fama Según los medios de comunicaicón, Katey Sagel, saltó a la fama por su papel de Peggy Bundy en "Married With Children". También protagonizó "8 reglas simples", "Shameless" y prestó su voz a Leela en "Futurama". La actriz, ha estado en el medio durante varios años y en una entrevista confesó que alguien le había dicho que nunca estaría trabajando en televisión. "No eres [el] tipo de televisión'", dijo que la gente le decía. "'Deberías ir a Nueva York, simplemente estar en el escenario. Nunca trabajarás en televisión '. Que se jodan. Les mostré.", confesó la actriz al medio de comunicación con el que sostuvo una entrevista y Page Six rescató. Actualmente está en trabajando en la serie "The Conners".

Atropellan actriz Los Ángeles: "No fue fácil para mí" La actriz de televisión, asegura que en un inicio no fue sencillo para ella iniciar en el medio artístico, debido a que habían personas que no creían en su talento. Ella, mencionó en entrevista que no les hizo caso y lo único que hizo fue seguir con su vida y disfrutar de los trabajos que ha conseguido. "Nunca ha sido fácil para mí", agregó Sagal en entrevista con el medio. "Sé que he seguido trabajando y creo que es increíble que haya seguido trabajando, pero siempre soy yo el que tiene que demostrarles que puedo hacerlo. Simplemente ha sido así", aseguró la actriz después de las críticas que recibió en su primer trabajo.

El mes pasado, famosa actriz también fue arrollada “Tiene suerte de que está viva”: El mundo del espectáculo se encuentra consternado después de que se diera a conocer que una conocida actriz fuera brutalmente atropellada por un camión de cemento mientras se encontraba cruzando la calle, se trata de la británica Kathryn Prescott, estrella de la serie Skins. De acuerdo con diversos portales de noticias, en especial People en español, fue el pasado martes 7 de septiembre cuando la actriz británica de 30 años, Kathryn Prescott fue atropellada por un camión de cemento mientras que se encontraba cruzando la calle por una avenida del estado de Nueva York, Estados Unidos.

Conocida actriz es atropellada por un camión de cemento Por otra parte, fue su hermana gemela, Megan Prescott, quien dio a conocer de manera pública que Kathryn había sido brutalmente atropellada en Estados Unidos, pidiéndole a la embajada que por favor la dejaran viajar para poder ver a la actriz, quien actualmente se encuentra internada en un hospital de la localidad. A través de su cuenta de Instagram, en donde tiene alrededor de 173 mil seguidores, la también actriz contó cómo sucedieron las cosas con su hermana, confesando incluso que Kathryn se encontraba ‘viva de milagro’ ya que este terrible accidente casi la dejaba paralitica , por eso pide a la embajada estadounidense que le permitan viajar y poder verla.

“Recibí la llamada más aterradora de mi vida”: Conocida actriz es atropellada por un camión de cemento Durante su explicación, la hermana gemela de Kathryn Prescott, la joven actriz que fue atropellada por un camión de cemento, narró cómo fue que se enteró del accidente: “Recibí la llamada telefónica más aterradora que jamás haya recibido en mi vida el martes por la noche”; comenzó Megan. Posteriormente, confiesa que su hermana había sido atropellada mientras cruzaba una carretera en Nueva York, dejando a todos sus seguidores perplejos por la situación en la que se encontraba la actriz: “Mi hermana gemela, Kathryn fue atropellada por un camión de cemento mientras cruzada una carretera en Nueva York el 7 de septiembre”.

“Es increíblemente afortunada de estar viva”: Conocida actriz es atropellada por un camión de cemento Ante estas declaraciones, Megan Prescott, hermana de la actriz que fue brutalmente atropellada por un camión de cemento, comentó las diversas fracturas que su hermana Kathryn tuvo después del accidente: “Después de luchar contra una cirugía compleja, algunas de las lesiones de ella incluyen: pelvis rota en dos lugares, ambas piernas el pie y la mano izquierda”. Tras esto, la británica reveló que su hermana estaba viva ‘de milagro’ y que afortunadamente pudo evitar caer en una parálisis: “Es increíblemente afortunada de estar viva. Evitó por poca la parálisis. Los médicos esperan que se recupere por completo, pero esto solo será posible con la atención adecuada en este momento”.

Hermana de conocida actriz que fue atropellada por un camión de cemento pide ayuda El portal People en español comenta que Kathryn Prescott, conocida actriz que fue atropellada por un camión de cemento, se encontraba en Nueva York viviendo sola, por lo que su hermana Megan pide ayuda a la embajada para poder viajar a Estados Unidos y ayudar a su gemela en todo lo que ella necesite. “Necesito estar ahí para poder ayudarla con todo, literalmente, ya que ella podrá hacer muy poco por sí misma. Estará en rehabilitación durante mucho tiempo y necesitará atención las 24 horas, incluso cuando salga del hospital”, sostuvo la hermana gemela de la actriz Kathryn Prescott.