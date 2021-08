Desde el hospital, Elizabeth Loaiza comentó que anteriormente no había sido capaz de hablar de esta experiencia hasta el día de hoy: “No es fácil, creánme que hacerlo es bastante difícil, pero hay que generar conciencia en las personas para que no se apliquen esto”, expresó la modelo colombiana.

“Creo que llegó el momento para generar conciencia tanto en las víctimas de esas sustancias como en las que piensan aplicarse algunas sustancias en el cuerpo . La anterior extracción fue una cirugía súper mal hecha, me dio necrosis de piel, se me murió la piel y esa piel hay que cortarla y botarla”.

“Hace más de un año y medio que vengo sufriendo esto, el calvario lo llevo por dentro, la pena se lleva por dentro, pero me estoy arrepintiendo de mostrarles, está horrible, pero de verdad que hay qué hacerlo para generar conciencia”, expresó Elizabeth Loaiza desde el quirófano del hospital.

Ya más tranquila, la modelo Elizabeth Loaiza, nacida el 7 de enero de 1989 en Cali, Colombia, confesó que no se había animado a mostrar lo que le había pasado porque tenía miedo y pena, pero la verdad es que “esas nalguitas están espantosas”.

Como dio a entender anteriormente, el problema que tiene la modelo colombiana Elizabeth Loaiza no es tan grave como le podría pasar a otras personas, pero reconoce que se trata de una cirugía muy costosa a la que no todos podrían tener acceso.

“El doctor me dice que tengo comprometida la columna y parte de la cadera, entonces, tenaz, y de verdad, tomé valor y tomé fuerzas para mostrarles todo esto y espero que sirva muchísimo para las personas que no están contentas con su cuerpo” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Para terminar con este video, la modelo colombiana les aconsejó a las personas que están pasando por una situación similar que no esperen a estar como ella o a estar enfermas: “La mejor decisión que pueden tomar es retirarse eso”, reveló.

En su publicación más reciente, la actriz e influencer muestra un video de la anestesia antes de la cirugía: “Lo que más miedo le daba a mi mamá era la anestesia, me dijo: ‘Estás en mano de la persona que te ponga la anestesia’ (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Gracias a todo el equipo que hizo parte de esta gran cirugía por salvarme la vida de ese veneno. La clinicamedoficial me encantó!!!. Súper toda la tecnología de punta que tienen y la atención. Seguimos trabajando en la campaña @niunamasconbiopolimeros, si tú has sido víctima, síguenos y pronto estaremos dando buenas noticias. Unid@s lograremos la ley para penalizar la aplicación de biopolímeros”.

Le muestran su apoyo

