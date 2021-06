La policía en Alemania dio a conocer el brutal ataque

Varias personas murieron y otras más resultaron heridas en Wuerzburg

El mortal ataque ha conmocionado al país

ÚLTIMA HORA: Ataque con cuchillo sacude Alemania y advierten saldo mortal. La policía alemana confirmó que varias personas murieron durante el brutal ataque que además, fue capturado en video y publicado en redes sociales causando gran conmoción.

Otra más resultaron heridas en la ciudad de Wuerzburg este viernes, según reveló The Associated Press. El hombre fue arrestado tras el brutal ataque. Hasta el momento de la redacción de esta nota no quedaba claro cuántas víctimas dejó este múltiple atentado.

Ataque con cuchillo en ciudad de Alemania

De acuerdo con el medio citado, un oficial de policía usó un arma de fuego para poder realizar el arresto. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la tarde hora local, en la plaza Barbarroja en el centro de la ciudad de Wuerzburg en Alemania.

La policía señaló en Twitter que no existía peligro para la población tras la detención del hombre. Sin embargo, según AP, se negaron a proporcionar más detalles del mortal ataque con cuchillo en Alemania. Múltiples videos capturaron el horror que se vivió en Wuerzburg.