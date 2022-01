Efectúan ataque aéreo contra una prisión administrada por los rebeldes hutíes de Yemen

Agresión fue liderada por Arabia Saudita mató e hirió a más de 100 detenidos

Dejan sin internet al país árabe e incomunicado

Un ataque aéreo liderado por Arabia Saudita contra una prisión administrada por los rebeldes hutíes de Yemen mató e hirió a más de 100 detenidos el viernes, dijo el Comité Internacional de la Cruz Roja, como parte de una fuerte ofensiva aérea que también sacó al país más pobre del mundo árabe de Internet, de acuerdo a información publicada por la agencia de noticias AP y el portal de Infobae.

Basheer Omar, vocero del CICR en Yemen, dijo a The Associated Press que los rescatistas seguían recorriendo la prisión en la provincia de Saada, controlada por los hutíes de Yemen respaldados por Irán. “Es probable que aumente el número de víctimas, desafortunadamente”, dijo Omar. La Cruz Roja había trasladado a algunos de los heridos a una instalación en otra provincia, dijo. No hubo un desglose de cuántos murieron y cuántos resultaron heridos.

‘LLUEVE’ FUEGO POR TODOS LADOS SOBRE PAÍS ÁRABE

El ataque aéreo de la madrugada del viernes se produjo cuando otro ataque aéreo en la ciudad portuaria de Hodeida aparentemente sacó a Yemen por completo de internet.NetBlocks dijo que la interrupción de Internet comenzó alrededor de la 1 a.m. local y afectó a TeleYemen, el monopolio estatal que controla el acceso a Internet en el país. TeleYemen ahora está dirigido por los hutíes que han controlado la capital de Yemen, Sanaa, desde fines de 2014.

Yemen enfrenta “un colapso a escala nacional de la conectividad a Internet” después de un ataque aéreo en un edificio de telecomunicaciones, dijo NetBlocks. El Centro para el Análisis Aplicado de Datos de Internet con sede en San Diego y la firma de Internet con sede en San Francisco CloudFlare también notaron una interrupción en todo el país que afectó a Yemen comenzando más o menos al mismo tiempo. Más de 12 horas después, Internet seguía caído.