Al parecer, el cliente no estaba contento con la instrucción. Michael Dousa, de 58 años, terminó abalanzándose sobre el cantinero del Applebee’s de Bellevue con un cuchillo de carnicero en la mano luego de que le pidieran la prueba de vacunación que no puedo entregar.

Sin embargo, los oficiales de policía pudieron ubicarlo cerca del Applebee’s con ayuda de la unidad K9 de la policía. Cuando le preguntaron sobre su comportamiento, dijo “agité el cuchillo de carnicero hacia esa perra para incitarlos, no hice nada malo”, indica el reporte policial.

El cantinero del Applebee’s corrió dentro del restaurante y cerró la puerta antes de que el hombre pudiera atacarle, explica la policía de Bellevue. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Los trabajadores del restaurantes reportaron que el hombre había huido del lugar.

Dousa no solo tiene un procedimiento abierto por un cargo de asalto en tercer grado y otros en cuarto grado fuera del condado de Snohomish que data de 2021, sino que tiene un récord criminal que incluye condenas por robo y acoso, informó el medio local KOMONews .

Este no es el único incidente en el que Dousa se ha visto involucrado. Los fiscales del condado de King agregaron que Michael Dousa ya había cometido algunos crímenes anteriormente y que tenía pendiente otra acusación desde julio de 2021 que no ha enfrentado aún.

“No creo que la violencia sea nunca la respuesta”

“No creo que la violencia sea nunca la respuesta”, comentó Levi Hudson, quien es cliente del restaurante Applebee’s, a KOMONews. “No creo que debas ser violento porque creo que es una de las cosas más ridículas que puedes hacer. No estás ayudando a la gente siendo violento”.

Las hermanas Hudson no solo consideraron que la violencia no es la respuesta correcta cuando tenemos alguna inconformidad, sino que manifestaron su frustración al ver que muchas personas se toman a la ligera el impacto de una pandemia. “Hemos tenido familiares que se enfermaron y que murieron a causa de covid. Es un poco frustrante ver a la gente entrar y no usar una máscara y ser violentos”, dijo Angela Hudson, hermana de Levi.