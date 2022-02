A Lary y a Boone no les quedó más que declarase culpables por cargos en relación al robo de fondos de las ayuda económica de la localidad. “La declaración de culpabilidad de Lary fue la primera en corregir los errores cometidos contra la gente de Stonecrest, a quienes se les privó injustamente de cientos de miles de dólares destinados a brindar alivio por el COVID-19”, comentó el fiscal federal Kurt R. Erskine.

Philip Wislar, agente especial interino a cargo del FBI Atlanta, comentó que “los fondos de la Ley CARES estaban destinados a ayudar a las personas y las empresas perjudicadas por la pandemia, no para llenar los bolsillos de los funcionarios públicos encargados de dirigir una comunidad”.

En el caso de Stonecrest no ocurrió así. Según el informe de la fiscalía, Lary firmó un documento en el que reconocía los requisitos de la Ley CARES, pero “en la práctica, el programa Stonecrest Cares dirigió fondos de ayuda a iglesias y organizaciones sin fines de lucro en Stonecrest y sus alrededores”. Allí comenzó a verse todo turbio.

¿Qué descubrió la policía?

El movimiento de los fondos se volvió un tanto descarado cuando la ciudad no entregó los $6 millones asignados al Programa Stonecrest Cares y al Programa de Pequeñas Empresas. ¿Qué hicieron con el dinero? Pues, contrataron los servicios de contabilidad de la Municipal Resource Partners Corporation, Inc. (“MRPC”) para que les ayudarán a desembolsar los fondos a su gusto, no sin que antes Lary agregara a Lania Boone en la ecuación como la contadora de la empresa.

Ya organizado el plan, Stonecrest llegó abrir en su sitio web un espacio para que las empresas solicitaran los fondos del Programa para pequeñas empresas, pero directamente les preguntaban: “¿está dispuesto a asignar el 25% de su subvención a la comercialización de su negocio?”. La Fiscalía estima que entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, “Boone firmó docenas de cheques en nombre de MRPC, destinando millones de dólares de fondos de ayuda a personas, empresas, iglesias y organizaciones sin fines de lucro”, aunque no siguiera las reglas de la Ley CARES.