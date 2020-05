AstraZeneca acuerda producción de su vacuna contra el coronavirus

La farmacéutica AstraZeneca cerró sus primeros acuerdos para la producción de 400 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus.

La firma dijo haber recibido más de 1.000 millones de dólares de la Autoridad estadounidense de Investigación y Desarrollo.

La empresa también completó su licencia con la Universidad del Oxford para la vacuna, ahora conocida como AZD1222.

La firma anglosueca dijo haber recibido más de 1.000 millones de dólares de la Autoridad estadounidense de Investigación y Desarrollo Avanzados de Biomedicina para trabajar en el desarrollo, producción y suministro de la vacuna a partir de este otoño.

La inversión acelerará el desarrollo y la producción de la vacuna, dijo el director general de AstraZeneca, Pascal Soriot. La compañía ya colaboraba con el gobierno británico.

“Haremos todo lo que esté en nuestro poder para hacer esta vacuna deprisa y que tenga una amplia distribución”, dijo.

Farmacéuticas como Moderna y Sanofi están trabajado a contrarreloj para desarrollar y producir una vacuna contra el nuevo coronavirus, que según los expertos sería crucial para permitir que los países suavicen sus cuarentenas y restricciones sobre la vida pública.

En un comunicado a la apertura de mercados, AstraZeneca dijo haber conseguido capacidad de manufactura para mil millones de dosis y que esperaba conseguir más acuerdos para ampliar más esa capacidad en los próximos meses, “para garantizar la entrega de una vacuna accesible de forma global”.

El fármaco fue desarrollado por el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, que trabaja con el Grupo de Vacunas de Oxford.

