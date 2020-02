Aunque para algunos parezca increíble, dos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos no supieron quién era el presidente de México.

Solo uno de los aspirantes entrevistados supo responder quién dirigía México.

Los precandidatos presidenciales demócratas Amy Klobuchar y Tom Steyer fueron tomados por sorpresa cuando les pidieron en una entrevista televisada en Nevada que dijeran el nombre del presidente de México, reseñó AP.

A Klobuchar, Steyer y a Pete Buttigieg, otro precandidato demócrata para los comicios de 2020, les preguntaron durante entrevistas personales con la estación hispanoparlante Telemundo el jueves por la noche si sabían el nombre del presidente cuyo país colinda con Estados Unidos, que es Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien asumió el puesto en diciembre de 2018.

“No”, fue la respuesta de Klobuchar, senadora por Minnesota durante tres periodos.

Steyer, un empresario millonario, respondió: “Lo olvidé”.

Buttigieg, exalcalde de South Bend, Indiana, fue el único de los tres que sabía la respuesta. “López Obrador, espero”, dijo con una sonrisa.

Las entrevistas con los aspirantes se llevaron a cabo después de un foro de candidatos organizado por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la organización defensora de los derechos civiles de los hispanos más grande de Estados Unidos.

Buttigieg, Klobuchar y Steyer fueron los únicos precandidatos en asistir. El senador Bernie Sanders de Vermont se dirigió a la audiencia a través de video.

Nevada tiene una numerosa población inmigrante y los hispanos son votantes cruciales para los demócratas. El estado será el tercero en intervenir en la nominación presidencial demócrata cuando efectúe sus asambleas partidistas el 22 de febrero.

Para algunos, el hecho de que los aspirantes a la presidencia de EE.UU. no hayan sabido quién era el presidente de México podría resultar vergonzoso.

México: nueva filtración sobre feminicidio provoca protestas

Imágenes del cuerpo desollado y acuchillado de una joven en Ciudad de México llegaron a las primeras páginas de algunos diarios esta semana y la ira de decenas de jóvenes volvió a estallar el viernes porque tal exhibición fue considerada por las feministas una falta de respeto más hacia todas las mujeres.

“Da rabia cómo asesinaron a Ingrid, cómo los medios exhibieron su cuerpo”, leyó una joven encapuchada frente al Palacio Nacional que solo se identificó como miembro de un grupo del Estado de México. “Da rabia cómo la sociedad nos juzga a nosotras diciendo que esas no son las formas de politizar nuestra rabia. Si nuestras protestas les perturban la paz, pues entonces no tendrán paz hasta que nosotras no tengamos justicia”, agregó. “No estamos enojadas, estamos furiosas”.

Consignas como “México feminicida” o “Nos están matando” volvieron a escucharse a lo largo de la jornada en distintos momentos y lugares de la capital de un país donde diariamente matan a diez mujeres aparentemente solo por serlo. En 2019 fueron 3.825, según el gobierno federal, un 7% más de las registradas en 2018.