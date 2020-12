Asesores de Biden aseguran que podrían tardar “meses” para poder restablecer el asilo en la frontera con México

“El presidente electo está comprometido a restaurar y respetar nuestras leyes de asilo, incluso en la frontera”, aseguró Susan Rice

“Biden está comprometido con mejorar la situación en la región, incluyendo a través de ayuda de emergencia a los más afectados por los recientes huracanes”, dijo Sullivan

Asesores de Biden aseguran que podrían tardar “meses” para poder restablecer el asilo en la frontera con México.

Con la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales, las esperanzas de los inmigrantes nuevamente crecieron. Luego de cuatro años de las fuertes políticas migratorias de Trump, muchas personas podrían pensar en llegar a la frontera para solicitar asilo.

Sin embargo, Susan Rice y Jake Sullivan, quienes serán asesores de política nacional y seguridad nacional, respectivamente, durante el gobierno de Biden, aclaran que al nuevo presidente podría tomarle “meses” reestablecer el proceso de asilo en la frontera con México.

Es por ello que este lunes en una entrevista con EFE advirtieron a los inmigrantes que “ahora no es el momento” de viajar.

“LA FRONTERA NO SE TRANSFORMARÁ DE LA NOCHE A LA MAÑANA”

PREGUNTA: ¿Cuáles serán las acciones inmediatas del presidente electo Biden en la frontera? ¿Dejará en vigor, al menos inicialmente, la orden de salud pública de los CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades), por la que EE.UU. envía ahora a México a más del 90 % de quienes cruzan ilegalmente la frontera?

RESPUESTA (Susan Rice): El presidente electo está comprometido a restaurar y respetar nuestras leyes de asilo, incluso en la frontera, y muchas de las políticas de la Administración saliente se revertirán de inmediato (…) Otras tomarán tiempo para implementar, y la situación en la frontera no se transformará de la noche a la mañana.

La capacidad de procesamiento en la frontera no es como una luz que se puede encender y apagar. Los migrantes y los solicitantes de asilo no deberían creer en absoluto a las personas en la región que están vendiendo la idea de que la frontera estará repentinamente abierta por completo para procesar a todos el primer día. No será así. Estamos heredando una infraestructura profundamente dañada, que no funciona, y se tiene que, en gran parte, restaurar y ampliar la capacidad de procesamiento, especialmente a la luz de la pandemia actual.

Nuestra prioridad es reabrir el procesamiento de asilos en la frontera de acuerdo con la capacidad para hacerlo de una manera segura y proteger la salud pública, especialmente en el contexto de la covid-19. Este esfuerzo comenzará de inmediato, pero se tardará meses en desarrollar la capacidad que necesitaremos para reabrir por completo.