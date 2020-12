AMLO nombra a Esteban Moctezuma como embajador de México en EEUU

El presidente mexicano anunció el miércoles que nombrará al actual secretario de Educación, Esteban Moctezuma, como el próximo embajador de México en Estados Unidos

Moctezuma, educado en Cambridge, ha ocupado varios puestos gubernamentales, pero tiene poca experiencia diplomática

Este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que nombrará a Esteban Moctezuma como el próximo embajador de México en los Estados Unidos, reemplazando a Martha Bárcena en el alto puesto diplomático.

El presidente seleccionó a Estaban Moctezuma, actual Secretario de Educación Pública pese a su poca experiencia en la diplomacia, y en medio de fuertes cambios en las políticas con los Estados Unidos una vez que Joe Biden llegue a la Casa Blanca.

De acuerdo con The Associated Press, Moctezuma, si bien ha ocupado diversos cargos públicos a lo largo de su trayectoria, tiene poca experiencia en la diplomacia mexicana, por lo que no fue la elección más obvia para lo que es, con mucho, el embajador más importante del país.

La elección de Moctezuma fue vista localmente como otra señal de los fuertes lazos entre el mandatario, Andrés Manuel López Obrador, y el magnate empresarial Ricardo Salinas Pliego, exjefe de Moctezuma.

¿Salinas Pliego en medio?

Moctezuma dirigió anteriormente la fundación benéfica de Salinas Pliego.

Según medios locales, Salinas Pliego fue el principal beneficiario de un proyecto de ley presentado recientemente por el partido Morena de López Obrador para hacer que el banco central compre aquellos dólares estadounidenses de los que los bancos privados no pueden deshacerse.

Los comentarios no se hicieron esperar, incluso la periodista Denise Dresser escribió en Twitter: “Grupo Salinas demuestra quien manda como con Ley Banco Azteca”.