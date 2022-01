Asesinan a comediante afuera de una taquería en Monterrey

La víctima fue identificada como Gil Rodríguez ‘El Mocos’

El artista aún llevaba puesto el vestuario de su personaje

La violencia no se detiene en México y pese a las restricciones para las actividades por el covid, la aglomeración de personas es evidente en la calles, ahora dan la terrible noticia de que asesinan a comediante Gil Rodríguez, quien interpretaba al personaje de ‘El Mocos’ afuera de una taquería en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos, de acuerdo al portal de noticias de Milenio e Infobae.

El domingo fue un día violento en varias partes del país pues se suscitaron varios ataques con personas muertas y lesionadas, motivo por el cual la alerta se encendió para los habitantes quienes ven cómo tanto el covid como las agresiones les quitan la vida a familiares, amigos o conocidos. El caso del comediante ‘El Mocos’ fue uno de los que más conmovió a la sociedad pues aún traía puesta la vestimenta del personaje que interpreta.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

La policía aún no tiene datos de los sospechosos, pues todo fue tan rápido que al parecer no le dieron tiempo ni de entrar al negocio. Las investigaciones continúan y la policía no ha dado más detalles del caso que ha conmovido a la sociedad de Nuevo León, que al igual que otros estados ha vivido muchas rachas de violencia originadas por miembros del crimen organizado.

El informe preliminar indica que ‘El Mocos’ terminó de salir de un evento y junto a un acompañante se dirigieron a una taquería que se encuentra en la colonia Barrio de San Carlos y tras estacionarse en un negocio de comida y bajar de la unidad, fueron ultimados a balazos por unos sujetos que iban en otro vehículo y con el cual huyeron del lugar.