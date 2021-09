Hasta los vecinos sabían del infierno que vivía la mujer: Crónica Semana trágica Georgia

Cuando la policía me aviso de este violento incidente me desplacé al lugar de inmediato y pude conversar con varios de los vecinos que no salían de su asombro al ver lo que le había acontecido a la pobre mujer y a sus hijos. Uno de los lugareños me contó que la víctima ya les había contado a varios amigos lo que estaba viviendo.

Según la fuente, Irlin Paz de pacificador solo tenía el apellido, pues era un sujeto altamente violento que después del trabajo diario, su única pasión era emborracharse. De hecho, por tornarse agresivo una vez que estaba intoxicado fue a parar a la cárcel por lo menos cinco veces e los últimos años.