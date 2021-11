Marie Cruz, amiga de la chica asesinada, decidió abrir una cuenta en la red social Go Fund Me bajo el nombre Debbie Castillo Funeral (Funeral de Debbie Castillo) para pedir solidaridad económica a la comunidad y que la familia de la joven pueda costear los gastos de su sepelio.

Los menores las víctimas más vulnerables

La investigación de The News & Observer, firmada por la reportera Virginia Bridges, menciona el dramático caso de la niña Estrella Sosa, de 9 años, quien cayó a balazos cuando los tiros entraron volando al romper los vidrios de su casa mientras la pequeñita estaba en su cuarto ya en la noche.

El reportaje de investigación es Crime IN NC: child firearm deaths, injuries jumped in 2020. What experts say would save lives (Crimen en Carolina del Norte: Las muertes y lesiones de niños por armas de fuego aumentaron en 2020. Lo que dicen los expertos salvaría vidas) firmado por Virginia Bridges para The News & Observer.