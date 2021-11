El asesinato de la joven Roslyn Ramón, de 20 años, ha conmocionado a la comunidad hispana de Corpus Christi, una ciudad costera en el sureste de Texas, que se hizo más famosa por ser el lugar donde nació y también mataron a la cantante Selena Quintanilla, ya que aunque su presunto asesino Esten Chávez, de 28 años, ya está detenido el móvil del brutal ataque aún no está claro para los agentes de la División de Homicidios del CCPD.

La lluvia de balas que sorprendió al grupo de jóvenes

En el carro junto a Roslyn Ramón iban otros tres jóvenes de quienes no se revelarán sus nombre en ésta historia para preservar su privacidad. Los documentos detallan que Roslyn Ramón no era la conductora del Ford Fusion aunque no explican con precisión en qué lugar del vehículo iba sentada la muchacha ni su relación con los otros chicos.

Roslyn Ramón y los otros jóvenes que iban en el Ford Fusion en un momento dado se dieron cuenta que un auto los estaba siguiendo por varias cuadras. En un momento, cuando el otro vehículo ya estaba cerca del coche en el que viajaban los muchachos, el conductor sacó una pistola y les lanzó una lluvia de balas.