A pesar de que han desmentido estos rumores, Tanya Charry, reportera del programa de Univisión ‘El Gordo y La Flaca’, asegura que Diego Verdaguer en realidad no estaba vacunado contra el COVID-19, haciendo que las teorías de muchos se confirmen. Amanda Miguel, por su parte, estaba en contra de las vacunas.

Sin embargo, cabe destacar que muchas teorías en torno a la causa de su complicación por el COVID-19 comenzaron a llegar, y la más fuerte es la que afirma que las cosas se complicaron para Diego Verdaguer debido a que el cantante no había estado vacunado, agravando su salud tras el contagio.

Tras esta lamentable muerte, muchos usuarios en redes sociales se mostraron consternados y sorprendidos por esta inesperada muerte, y es que mucha de su fanaticada desconocía su salud, por lo que su muerte fue una sorpresa para todo el público hispano y no hispano.

“Diego llegó a Estados Unidos los primeros días de diciembre y empezó con sus complicaciones el 16 y 17 de diciembre. En esos días la variante Delta estaba muy fuerte ahí. Sí estaba vacunado, confirmadísimo, no sé los detalles, no sé si tenía el esquema completo o dónde se vacunó, pero sí lo estaba”,

“Antes de las 12 de la noche él fallece en la ciudad de Los Ángeles, todos estábamos consternados porque esperábamos una gira de él. El hospital en donde se encontraba está a mis espaldas, Diego Verdaguer se contagio del virus, y lo que lo complicó fue un tema de la tiroides, y además de que no estaba vacunado, era una persona mayor, pues complica mucho las cosas”.

A pesar de estas declaraciones de su publirrelacionista y colaboradora, la periodista Tanya Charry aseguró para el programa ‘El Gordo y La Flaca’ que el cantante no estaba vacunado. Desde el hospital en el que murió Diego Verdaguer, la reportera comentó lo siguiente:

La polémicas declaraciones de Amanda Miguel contra la vacuna; Aseguran que Diego Verdaguer no estaba vacunado

Por otro lado, esta teoría de que Diego Verdaguer no estaba vacunado crece aún más cuando se leen los mensajes y tuits que su esposa, la cantante Amanda Miguel realizaba constantemente a través de redes sociales, en donde era una firme partidaria de que la vacuna era un chip implantado en tu sistema. Teorías que el actor Eduardo Verástegui también tiene.

A través de sus redes sociales, Amanda Miguel comentaba lo siguiente a inicios del 2020 y mediados del 2021: “Quizá la vacuna sea el famoso Covid!, no gracias, ni el microchip para nadaaaa”, “En Francia HOY no vacunas. No pasaporte obligatorio de vacunas”, “BOMBA MÉDICA: Hematólogo publica resultados que muestran que las vacunas COVID de Moderna hacen que los glóbulos rojos cambien de redondos a tubulares, obligándolos a pegarse (sic)”,