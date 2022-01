“En este momento, realmente no puedo decir cuál fue la causa de la muerte”, expresó Houston. “Mencionaron el tema de COVID. Realmente estoy esperando escuchar qué se le ocurre a la oficina del forense. Dejaremos que ella falleció en paz y en silencio en su casa”, agregó.

Según el portal citado fue su exmarido Steve Houston quién le dijo al portal de AVN que se había enterado de que la actriz, Alicia Rio, había muerto todo gracias a su sobrina quien comentó que la estrella de cine para adultos no respondía en su casa desde una noche anterior.

Muere actriz películas adultos. Una tragedia se suma para el mundo del espectáculo pero en esta ocasión se trata de la industria del cine para adultos, pues una estrella más ha partido a una mejor vida a los 55 años de edad, de acuerdo a lo difundido por el portal de The Sun , la actriz porno murió el pasado 17 de enero, después de que la encontraron inconsciente al interior de su casa.

Houston, ex esposo de la actriz mexicana del cine para adultos recordó parte de su trayectoria

“Así que ella era una funcionaria del gobierno… y yo en ese momento estaba en la Academia de Policía de Rio Hondo, siendo contratado por el Departamento de Policía de Monrovia. Éramos una especie de pareja interesante que entró en el negocio… un día decidió que ya no quería ser tesorera de la ciudad, y quería estar bailando y divirtiéndose, supongo”, expresó el exesposo de Alicia Rio.

Luego de sus palabras argumentó que Alicia batalló para entrar a la industria del entretenimiento para adultos, “Tuvimos una aventura increíble en la industria. Todos la amaban. Era el verdadero negocio para la industria. No entró en el negocio porque necesitaba dinero, no entró en el negocio porque provenía de una familia abusiva o como escuchaste, no entró en la industria para ser famosa. Entró porque le encantaba tener sexo y solo quería tener la libertad de hacer lo que le apetecía”. Archivado como: Muere actriz películas adultos.