Autoridades confirmaron el arresto de Miguel Enrique Salguero.

Miguel Enrique Salguero por capturado por su presunta vinculación con el asesinato de una estudiante universitaria hace nueve años.

Una prueba de ADN permitió emitir una orden de arresto contra el ahora sospechoso a casi una década del crimen. A veces la justicia tarda, pero siempre llega. Un hombre identificado como Miguel Enrique Salguero Olivares fue arrestado por su presunta vinculación con el salvaje homicidio de una estudiante universitaria hace nueve años en Estados Unidos. Miguel Enrique Olivares, de 28 años y residente en Carolina del Norte, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado el jueves 16 de septiembre, nueve años después del homicidio de una estudiante de la Universidad de Carolina del Norte (UNC por sus siglas en inglés) en Chapel Hill, condado Orange, reportó Fox News. La estudiante fue asesinada a golpes La víctima Faith Hedgepeth, una estudiante de segundo año de la Universidad de Carolina del Norte, quien tenía 19 años en ese entonces, fue hallada muerta a golpes y posiblemente violada en su apartamento ubicado fuera del campus en septiembre de 2012. La joven estaba desnuda de la cintura para abajo y apoyada contra su cama en un charco de sangre, según indicó Fox 8 en High Point, Carolina del Norte. Cerca de su cadáver se encontró también una nota que decía: "No soy estúpido p… celosa".

Miguel Enrique Salguero es arrestado nueve años después del crimen Ahora, casi una década más tarde, Miguel Enrique Salguero, quien en aquel momento también tenía 19 años, fue arrestado el jueves luego de que su ADN coincidiera con algunas muestras recolectadas en la escena del trágico crimen. Sin embargo, Miguel Enrique Salguero no era sospechoso al comienzo de la investigación, comentó Celisa Lehew, asistente del jefe de policía de Chapel Hill, en una conferencia de prensa ofrecida el jueves 16 de septiembre, indicó el diario The Hill.

Miguel Enrique Salguero permanece detenido sin derecho a fianza Tras su detención, Miguel Enrique Salguero fue ingresado en la cárcel del condado de Durham sin derecho a fianza. Los funcionarios no han informado un motivo por cual habría cometido el salvaje asesinato, mencionó el reporte de Fox News. “No hice nada más que llorar y agradecer a Dios y alabar a Dios”, expresó la madre de la víctima Faith Hedgepeth, identificada como Connie Hedgepeth, después de conocer el arresto del sospechoso. “Cuando lloré, fueron lágrimas de alegría, lágrimas de alivio al saber que alguien había sido arrestado por el caso”.

Madre de Miguel Enrique Salguero asegura que su “hijo no es un asesino” Por su parte, la madre de Miguel Enrique Salguero, quien no fue identificada en el reporte, manifestó que no cree que su hijo haya matado a la estudiante universitaria. “Mi hijo no es un asesino. Yo creo en mi hijo. Le creo”, reiteró a WRAL-TV en Raleigh. “Él dijo que no conoce a la chica”. No obstante, el ADN de Miguel Enrique Salguero coincidió con algunas muestras recolectadas a través del semen encontrado en la escena del crimen y una descripción compuesta hecha completamente a través del ADN, detalló el medio Fox 8.

Sigue la investigación “Esta investigación no está completa. Nuestro trabajo no está terminado”, aseveró Lehew, de acuerdo con el reporte de The Hill. “Continuaremos trabajando en este caso hasta que todas las pistas se hayan extinguido y las partes que tengan un papel o tengan conocimiento de esta tragedia sean llevadas ante la justicia”. El portal Wral-TV mencionó que le preguntó a la policía sobre la relación que había entre la joven universitaria y el sospechoso Miguel Enrique Olivares, pero dijo que no podía comentar sobre eso mientras la investigación aún estuviese activa.

La noche del crimen Faith Hedgepeth fue vista con vida por última vez alrededor de las 4.00 de la madrugada del 7 de septiembre de 2012, cuando su compañera de cuarto dejó su apartamento localizado en Hawthorne at the View, en Old Durham Road, en Chapel Hill, detalló Wral-TV. Los informes de la autopsia revelaron que fue golpeada hasta la muerte y sufrió graves heridas en la cabeza. En 2016, cuando la policía publicó el informe de la autopsia, se demostró que había sufrido extensas fracturas de cráneo y cortes en la cara y la cabeza. También fue brutalmente golpeada en brazos y piernas.

Hallaron semen en la escena del crimen Según el informe de la autopsia, acotó Wral-TV, la compañera de cuarto regresó aproximadamente siete horas después y encontró a Faith Hedgepeth “cubierta por una manta encima de su colchón ligeramente torcido con grandes cantidades de sangre”. Los investigadores encontraron semen en Faith Hedgepeth, pero no han dicho si había sido agredida sexualmente antes de que la mataran. El ADN del semen coincidía con el ADN masculino que se encontró en otras partes del apartamento, explicó el reporte del referido medio.

La amenaza que recibió la estudiante Varias personas fueron interrogadas en el momento de la muerte de Faith Hedgepeth en 2012, y algunas ofrecieron ADN para su análisis. Al comienzo de la investigación, la policía inicialmente centró su investigación en varios hombres, incluido el exnovio de la compañera de habitación de Faith y un hombre con el que fue vista por última vez afuera de un club nocturno de Chapel Hill horas antes de morir. Las órdenes judiciales revelaron que la policía se enteró de que el exnovio supuestamente estaba resentido con Faith por la influencia que tenía sobre su compañera de cuarto. Los detectives dicen en las órdenes que le dijo a Faith que la iba a matar si la compañera de cuarto no volvía a estar con él. Sin embargo, ahora se anunció el arresto de Miguel Enrique Salguero como el principal sospechoso.

