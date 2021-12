La policía no se quedó solo con ese testimonio y, a través de su investigación, los detectives descubrieron que Vela Torres había empeñado otro brazalete de dijes de otro niño. Ahora, la sospechosa enfrenta tres cargos de robo, un delito grave, y permanece recluida en la cárcel estatal.

Las cámaras de seguridad terminaron de hundirla

Los investigadores también dijeron que videos de cámaras de seguridad en la casa de empeño y en la guardería muestran a Vela-Torres con la misma camiseta rosa, que rezaba: “Se necesita un gran corazón para moldear las mentes pequeñas”. Los padres de los tres niños, cuyas edades estaban entre los 3 y 4 años, pudieron identificar las pulseras robadas, según la policía de San Antonio.

Desde entonces, todas las pulseras han sido recuperadas, según informó la policía. Al ser arrestada, Vela Torres no ofreció resistencia. Como era de esperarse, Vela Torres ya no trabaja en la guardería, cuyo nombre no ha sido publicado por las autoridades.