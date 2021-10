La manifestación fue para pedirle a Harris, y al liderazgo demócrata de el Senado, que no desperdicie la oportunidad de lograr un proyecto migratorio atado al plan de gasto social que impulsa la Casa Blanca, y que podría dar los papeles a millones.

Piden ‘truco’ para lograr la ciudadanía de millones de indocumentados

“Simplemente no podemos aceptar un no por respuesta”, pidió la legisladora al solicitar que se incluya un camino hacia la ciudadanía en el plan de Biden que se aprobará por la reconciliación presupuestaria. Los activistas argumentan que “la opinión de MacDonough no es vinculante”.

Por lo anterior, se debería omitir porque no es una funcionaria electa. En ese sentido David Huerta, miembro del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU/USWW) señaló que “la mayoría del Congreso y la Casa Blanca tienen la obligación moral y política de garantizar que los trabajadores migrantes de primera línea tengan, de una vez por todas, la oportunidad de vivir con dignidad y respeto en el único país que llaman hogar, Estados Unidos”.